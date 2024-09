squillo sant’elena, il terralba rimedia 

terralba 1

Sant’Elena 1

Terralba F. Bellu (4-2-3-1) : Cabasino, Orrù, Lasi (29’ st Onnis), Ciarniello, Uliana, Zedda, Atzei (35’ pt Erbì), Corda (29’ st Cherchi), Atzori, Porru (5’ st Soddu), Frongia (5’ st Cammarota). In panchina Stevanato, Foddis, Pitzalis, Melis. Allenatore Firinu.

Sant’Elena (4-2-3-1) : Celli, Minerba, Tamburini (34’ st Dessì), Delogu, Pinna (23’ st Perinozzi), Angiargia, Pilleri, D’Agostino (37’ st Mura), Pisano, Rotaru, Piras (48’ st Boi). In panchina Serra, Saba, Giancarli, Saba, Mattana. Allenatore Rinino.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Reti : 14’ st D’Agostino, 41’ st Atzori.

Note : ammoniti Uliana, Zedda, Corda, Porru, Cammarota, Tamburini, Perinozzi. Recupero 1’ pt – 5’ st. Spettatori 150.

Terralba. Termina in pareggio la sfida tra Terralba F. Bellu e Sant’Elena (1-1). Partita combattuta ed equilibrata, con le due formazioni che nella prima frazione si rendono pericolose con Atzei, Atzori ed Erbì per i padroni di casa e D’Agostino e Rotaru per gli ospiti. I gol nella ripresa. Il Sant’Elena sblocca il risultato al 14’ grazie a un bel colpo di testa in tuffo di D’Agostino su cross da destra di Piras. Il Terralba reagisce e colpisce un palo con un diagonale di Ciarniello al 27’. Il pareggio al 41’ con Atzori, bravo a liberarsi sulla sinistra e a mandare il suo destro sul secondo palo alle spalle di Celli. (g. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA