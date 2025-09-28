Squillo del Vecchio borgo  

Atletico Cagliari 0

Vecchio Borgo 1

Atletico Cagliari (4-4-2) : Polidetti; Fr. Porcu, Pancotto, Marongiu, Mereu (39’ st Virdis); Morello (35’ st Floris), Littera, Ambu (1’ st Fadda), Pinna; Caddeo, Mazzei (39’ st Montisci). In panchina Pani, Demeglio, Fancello, Mantega, Saba. Allenatore Saba.

V. Borgo Sant’Elia (4-4-2) : Porceddu; Fofana, Cara, Martinez, Carta (32’ st Cincotti); Vieira, Ferrer, Murgia, Mastropietro (39’ st Lai); Perra (32’ st Siddi), Ataldi (46’ st Caddeu). In panchina Santilli, Melis, Picciau, Loi, Ahizi, Limbardi. Allenatore Murgia.

Arbitro : Nonna di Sassari.

Rete : 15’ pt Mastropietro.

Note : ammoniti Ataldi, Mastropietro, Vieira. Recupero 2’ pt – 6’ st.

Al Brugnera colpo esterno del Vecchio Borgo Sant’Elia che si impone di misura nel derby contro l’Atletico.

Partono meglio gli ospiti: al 6’ ci prova Ferrer dal limite e la palla termina fuori di poco. Al 10’ Ataldi calcia una punizione dai venticinque metri costringendo Polidetti alla deviazione. Al 13’ il portiere dell’Atletico devia sopra la traversa un destro dalla distanza di Murgia. Dopo due minuti gli ospiti passano avanti: Mastropietro riceve palla in area e di sinistro infila in rete. La squadra di Murgia continua a spingere: al 26’ Ferrer ci prova da fuori, ma la palla termina fuori. Al 41’ l’Atletico crea la prima chance: Caddeo calcia da distanza ravvicinata, Porceddu respinge. Al 46’ Ataldi riceve al limite e tira da posizione defilata, la difesa allontana.

Nella ripresa reagiscono i padroni di casa: al 15’ Fadda calcia dalla linea laterale, la palla finisce sopra la traversa. Al 22’ punizione di Pinna dalla trequarti, ma il portiere blocca. Al 27’ Pancotto calcia fuori di poco dal limite. Nel finale forcing della squadra di Saba, ma gli ospiti si difendono con attenzione e portano a casa il primo successo in campionato.

RIPRODUZIONE RISERVATA