VaiOnline
Al Brugnera.
29 settembre 2025 alle 01:17

Squillo del Vecchio borgo  

Un sinistro di Mastropietro decide il derby contro l’Atletico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Atletico Cagliari 0

Vecchio Borgo 1

Atletico Cagliari (4-4-2) : Polidetti; Fr. Porcu, Pancotto, Marongiu, Mereu (39’ st Virdis); Morello (35’ st Floris), Littera, Ambu (1’ st Fadda), Pinna; Caddeo, Mazzei (39’ st Montisci). In panchina Pani, Demeglio, Fancello, Mantega, Saba. Allenatore Saba.

V. Borgo Sant’Elia (4-4-2) : Porceddu; Fofana, Cara, Martinez, Carta (32’ st Cincotti); Vieira, Ferrer, Murgia, Mastropietro (39’ st Lai); Perra (32’ st Siddi), Ataldi (46’ st Caddeu). In panchina Santilli, Melis, Picciau, Loi, Ahizi, Limbardi. Allenatore Murgia.

Arbitro : Nonna di Sassari.

Rete : 15’ pt Mastropietro.

Note : ammoniti Ataldi, Mastropietro, Vieira. Recupero 2’ pt – 6’ st.

Al Brugnera colpo esterno del Vecchio Borgo Sant’Elia che si impone di misura nel derby contro l’Atletico.

Partono meglio gli ospiti: al 6’ ci prova Ferrer dal limite e la palla termina fuori di poco. Al 10’ Ataldi calcia una punizione dai venticinque metri costringendo Polidetti alla deviazione. Al 13’ il portiere dell’Atletico devia sopra la traversa un destro dalla distanza di Murgia. Dopo due minuti gli ospiti passano avanti: Mastropietro riceve palla in area e di sinistro infila in rete. La squadra di Murgia continua a spingere: al 26’ Ferrer ci prova da fuori, ma la palla termina fuori. Al 41’ l’Atletico crea la prima chance: Caddeo calcia da distanza ravvicinata, Porceddu respinge. Al 46’ Ataldi riceve al limite e tira da posizione defilata, la difesa allontana.

Nella ripresa reagiscono i padroni di casa: al 15’ Fadda calcia dalla linea laterale, la palla finisce sopra la traversa. Al 22’ punizione di Pinna dalla trequarti, ma il portiere blocca. Al 27’ Pancotto calcia fuori di poco dal limite. Nel finale forcing della squadra di Saba, ma gli ospiti si difendono con attenzione e portano a casa il primo successo in campionato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Provinciali, coalizioni in ordine sparso

Urne aperte dalle 8 alle 20. Oltre 200 candidati, votano solo sindaci e consiglieri comunali 
Roberto Murgia
Il delitto di Palau

Perizia sulle ferite di Ragnedda

Gli inquirenti si concentrano ora su due persone che lo avrebbero aiutato 
Andrea Busia
Il voto

Regionali, affluenza in calo nelle Marche

Test per la tenuta del Campo progressista e per la coalizione di Governo 
Caivano

Proiettile in chiesa a Don Patriciello

Consegnato al prete anticamorra davanti alla sottosegretaria Castiello 