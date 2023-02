«Squilli e rullate, finalmente»  

Per quattro giovani sarà l’esordio sui percorsi di via Duomo e via Mazzini. «Li abbiamo tenuti in prova per un po’ di tempo - aggiunge Montixi - è arrivato il loro momento, d’altronde è necessario un ricambio generazionale».Il rodaggio non è mancato in queste settimane tra Candelora, prove e appuntamenti conviviali dove i suoni della tradizione si alternano a quelli più moderni. «Il più toccante - riflette il presidente dell’associazione “Sa Sartiglia” - è senza dubbio quello solenne che accompagna Su Componidori».

Impossibile che le mani restino ferme quando l’inconfondibile “tam-tara-tam” delle bacchette sui tamburi riecheggia per le vie del centro. Al ritmo della Sartiglia non si resiste. Da sempre colonna sonora della giostra, la musica di tamburini e trombettieri scandisce ogni singolo istante della manifestazione: dall’investitura ufficiale dei capicorsa a “Sa remada”, passando per la corsa alla stella e le pariglie. Interpreti di questo linguaggio universale fatto di squilli e rullate, tre storici gruppi di musici che si dividono la scena in città.

I suoni dei Contadini

Legato indissolubilmente al gremio dei Contadini da decenni è il gruppo “Sa Sartiglia”. Quarantacinque elementi tra trombe, tamburi e portabandiera, domenica accompagneranno la “trasformazione” di Danilo Casula. «Finalmente ci riappropriamo della nostra giostra - esulta il presidente Michele Montixi - abbiamo iniziato la preparazione a metà novembre, non vediamo l’ora di tornare sui percorsI».

I Falegnami

Il gremio dei Falegnami, invece, decide di anno in anno a chi affidare l’accompagnamento musicale della giostra. E martedì toccherà al gruppo “Tamburini e trombettieri Città di Oristano”. Il più giovane ha 17 anni, il più anziano 62: li unisce la passione per una manifestazione che a Oristano vive 365 giorni all’anno. Come anche le altre associazioni, l’impegno non si limita al Carnevale. «Portiamo l’immagine della Sartiglia in Italia e nel mondo - afferma orgoglioso il presidente, Roberto Piras - anche se i suoni più tradizionali li conserviamo gelosamente solo per la nostra città». “Su pass’e strada”, che annuncia l’arrivo del corteo, “su passu de is bacchittas”, quello che precede sa remada e lo stesso passo “de Su Componidori” non escono mai dalle mura giudicali. «É un segno di rispetto verso la nostra manifestazione», spiega il presidente.

Ancora poche ore, poi gli squilli di tromba e il rullo dei tamburi, ora intonati da un gruppo ora dall’altro, torneranno a invadere l’aria del centro. La rivalità tra associazioni? «Macché - giura Roberto Piras - è solo una leggenda».

“Sa Grida”

Tamburini e trombettieri della Pro Loco stavolta faranno da colonna sonora alla lettura del bando, “Sa Grida”, che quest’anno compie cinquant’anni. A fare da cornice ancheMusici e sbandieratori del Borgo Viatosto” di Asti e del Quartiere castello di Feltre.

