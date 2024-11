Squilibri salariali nelle Asl, intesa vicina 

Intesa vicina tra Regione e sindacati sul dossier perequazione, finalizzato a colmare i maggiori squilibri salariali tra le Asl dell’isola. Una nota dell’amministrazione parla di «sostanziale accordo» raggiunto al termine del nuovo incontro tra l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi e i rappresentanti sindacali. La proposta dell’assessorato prevede che siano disponibili per gli anni 2023 e 2024 oltre 2 milioni di euro, che saranno concentrati sulle realtà in maggior sofferenza, ovvero l’AoU di Cagliari e l’Arnas Brotzu. «Comincia oggi un percorso perequativo che pone rimedio per la prima volta dopo anni ad un’ingiustizia inaccettabile sulla quale era doveroso intervenire», ha dichiarato l’assessore alla Sanità, «a seguire proseguiremo con la distribuzione dei 10 milioni derivanti dalla legge regionale 1/2023, e con le eventuali ulteriori auspicabili risorse che dovessero essere messe a disposizione». Nuovi incontri con i sindacati sono in programma giovedì.

Cantieri sanitari

Sul fronte dei cantieri sanitari, invece, è intervenuta in commissione seconda l’assessora al Lavoro Desirè Manca: «I cantieri sanitari non incidono sulle chiamate dei concorsi».

