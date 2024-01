Squarciate le gomme di venti auto 

Risveglio amaro per molti sangavinesi: sono state squarciate le gomme di più di 20 auto parcheggiate in alcune strade nel cuore del paese. I vandali hanno colpito in via Torricelli, via Edison, via Pacinotti e via Galilei. Alcune delle auto danneggiate hanno una sola gomma squarciata, altre ne hanno due. Oltre alla rabbia, danni economici e tanti disagi per chi doveva andare a lavoro la mattina presto o spostarsi con la propria vettura.

Le vittime

Giulio Manca, dipendente di un’azienda privata, vive in via Galilei: «Qui – dice – sono state colpite la mia auto, quella di mia moglie (comprata appena cinque mesi fa) e quella aziendale. Quando abbiamo visto la prima gomma a terra abbiamo pensato a una foratura, ma poi ci siamo accorti che le gomme erano diverse, e che erano state squarciate. Sono dovuto andare dal gommista e il conto è stato di circa mille euro. I tagli sono stati fatti dal lato del marciapiede e purtroppo, nel nostro caso, l’assicurazione contro gli atti vandalici non comprende i danni alle gomme. In più ho dovuto perdere anche una giornata di lavoro».

In via Torricelli è stata colpita la macchina di Tiziana Caboni, impiegata: «Avevo parcheggiato in strada perché a casa sono in corso dei lavori», racconta. «Ho dovute cambiare due gomme, il danno ammonta a circa 450 euro. Mi auguro che il responsabile di questo gesto insensato venga preso al più presto».

Le indagini

Diversi automobilisti danneggiati hanno presentato denuncia ai carabinieri della stazione locale, coordinati dalla Compagnia di Villacidro guidata dal capitano Francesco Capula. Per le indagini sarà fondamentale l’analisi di diverse telecamere installate da privati cittadini: una di queste ha registrato un video in bianco e nero, ora nelle mani dei militari dell’Arma, in cui si intravede la sagoma di una persona (col cappello) che si avvicina alle auto poi risultate danneggiate. In più ci sono da visionare i filmati di alcune telecamere pubbliche posizionati in alcune zone del paese: «Li stiamo guardando – spiega il comandante della polizia municipale, Massimiliano Orrù – e vedremo se ci saranno elementi utili».

«Non sono ragazzi»

Il sindaco Carlo Tomasi: «Il fatto è davvero deprecabile, ma sono convinto che a colpire sia stata una persona con problemi. Certo non sono ragazzi». Il consigliere del gruppo misto Stefano Altea polemizza: «Il tema della sicurezza è sempre stato trascurato dall'attuale amministrazione, nonostante fosse stata creata una commissione di studi su questa problematica. È l'ennesimo campo nel quale in questi cinque anni è stato fatto poco o nulla. Confidiamo nella prossima amministrazione, sperando che sia più attenta ai problemi del paese e capace di mettere in campo soluzioni efficaci».

