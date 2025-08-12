VaiOnline
Stintino.
13 agosto 2025 alle 00:33

Squarcia le gomme della Polizia locale: «Atto intollerabile» 

Uno squarcio netto alle gomme della ruota posteriore della vettura in dotazione alla Polizia locale e poi la fuga in auto. L’atto intimidatorio, nei confronti della municipale di Stintino, impegnata nel territorio a far rispettare i divieti di sosta nel centro urbano e lungo il litorale, è stato messo in atto in pieno giorno, poco prima delle 19 di lunedì, nel piazzale davanti al municipio. Il fischio degli pneumatici ha attirato l’attenzione dei residenti, una testimone racconta di aver visto una persona che, scesa da un’auto dopo aver percorso via Torre Falcone in contromano, si è fermata davanti alla Toyota Cross over di servizio alla Polizia locale, parcheggiata in uno degli stalli comunali, e armata di coltello ha squarciato una gomma. Evidentemente disturbata, la persona responsabile dell’atto vandalico non ha completato l’opera, quindi è risalita in auto senza che la testimone potesse rilevare la targa.

Il fatto che ci fossero anche altri veicoli posteggiati, dimostra che l’obiettivo era quello di colpire la municipale, che ha schierato sei agenti nel territorio comunale per far rispettare le norme del Codice della strada. «Un atto vile – ha commentato la sindaca di Stintino, Rita Vallebella – appesantito dal fatto che si tratta di un chiaro messaggio per la Polizia locale e per i nostri agenti. Sapere che ci sono persone che viaggiano con un coltello in auto con la volontà intimidatoria verso un corpo di polizia, responsabile solo di aver fatto il proprio lavoro, ci preoccupa non poco». Sull’episodio indagano i carabinieri che avrebbero già acquisito le immagini delle telecamere.

