Squarci e allagamenti nel pallone Valery Melis 

Sono passati mesi e il pallone-palestra dedicato a Valery Melis all’interno di quella che fu la cittadella sportiva di Is Arenas, è sempre nelle stesse condizioni.Danneggiato dal vento e dai vandali è completamente aperto e in balia delle intemperie, sia da una parte che dall’altra.

Tra l’altro, alcuni accessi erano stati aperti dagli stessi operai che avevano messo in sicurezza il tetto, proprio in modo che l’aria potesse girare e non creare un mulinello.Sta di fatto però che così la struttura è praticamente inutilizzabile con l’acqua che ha allagato la pavimentazione e il vento che continua a distruggere la copertura.

Sembra non esserci un futuro per questo impianto che cade in mezzo alla desolazione generale della cittadella sportiva di Is Arenas. Eppure un tempo faceva comodo alle società, dal basket alla pallavolo che lo utilizzavano per gli allenamenti.Poi il primo squarcio alla copertura dalla parte laterale che lo aveva reso in parte inutilizzabile, mai riparato. Tanto che in seguito le cose sono peggiorate con il grande squarcio causato da vento qualche mese fa, situazione peggiorata dai vandali in una delle loro solite incursioni.

Così ora si vedono gli atleti soltanto nel pistino, in attesa che si risolva la questione annosa del contenzioso con il Cagliari calcio e si possa mettere mano ai lavori di recupero di tutta l’area.

