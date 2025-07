Squarci di colore nel buio della notte  

Tele che urlano, lettere che ballano, colori vibranti che sfidano il grigiore. Al Foro Boario di Oristano, i graffiti di New York hanno trovato casa in uno spazio espositivo che ha il respiro di una galleria d’arte e il battito del cuore urbano. Con l’inaugurazione della mostra “Hope Around. New York Graffiti”, il festival Dromos ha tagliato il nastro della sua ventisettesima edizione.

Il vernissage

Un successo di pubblico, tra visitatori entusiasti, appassionati d’arte e semplici curiosi attratti da un’energia che si respira fin dalla soglia. Curata da Fabiola Naldi, la mostra riunisce quarantadue tele provenienti dalla collezione privata – e mai prima esposta – di Pietro Molinas Balata, una delle raccolte più ricche e significative dedicate alla prima generazione dei writers newyorkesi. Un viaggio visivo e storico tra le origini del movimento e la sua metamorfosi da atto ribelle a linguaggio artistico riconosciuto a livello globale.

Gli artisti

Tra le opere in mostra ci sono autentici capolavori che portano con sé storie di firme tracciate di corsa, nell’ombra della notte: l’impronta di Rammellzee, recentemente celebrato al Palais de Tokyo di Parigi; una tela di A ONE, tra i pochi invitati alla Biennale di Venezia del 1984; le esplosioni cromatiche di Crash e Daze, ancora oggi emblemi della New York underground. E poi Futura 2000, Toxic, Kool Koor, Phase 2, Lee, fino al collettivo Tats Cru e ai gemelli How & Nosm, che rappresentano l’evoluzione contemporanea di uno stile che non ha mai smesso di reinventarsi. L’esposizione, che affianca ai dipinti tre fotografie storiche firmate da Martha Cooper, Robert Herman e Sophie Bramly – ritratti intensi di Keith Haring, Jean-Michel Basquiat e Dondi White – si fa anche racconto visivo di un’epoca, di un’urgenza espressiva, di una speranza scritta sui muri.

La speranza

Ed è proprio la speranza, scelta come tema di questa edizione di Dromos, a legare profondamente la mostra al festival. Come ha affermato Salvatore Corona, direttore artistico della rassegna: «C’è qualcosa in “Hope Around”. New York Graffiti che riconosco come familiare: quella forza diretta, nata per strada, capace di trasformare spazi marginali in luoghi di espressione libera e autentica. In fondo anche Dromos, che nel nome porta l’idea del percorso, nasce dalla stessa urgenza di ricerca e incontro tra culture». È un dialogo senza barriere quello che si instaura tra le opere e chi le osserva. I graffiti raccontano identità negate, desideri urlati, sogni scritti in spray. Non sono “vandalismo” ma linguaggio diretto e irriverente. Come spiega lo stesso Molinas Balata, il graffitismo nasce «senza rassomigliare a niente», con una radicalità propria, capace di attraversare epoche, spazi, giudizi.

Da vedere

La mostra sarà visitabile fino al 25 ottobre al Foro Boario di Oristano, tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Con “Hope Around”, Dromos rilancia ancora una volta la sua vocazione al meticciato culturale, alla valorizzazione di espressioni libere e ibride. E lo fa anche nella forma, attraverso il suo format itinerante: dal cuore di Oristano, il festival si prepara ora a raggiungere Cabras, Fordongianus, Marrubiu, Masullas, Neoneli, Nureci e Tadasuni, costruendo una mappa diffusa di eventi che mescola luoghi, suoni e visioni. Ogni tappa si trasforma in un crocevia culturale e ogni luogo in una scena viva, in cui arte e territorio si contaminano reciprocamente. Perché la speranza, come i graffiti, non resta mai ferma. Si muove, si espande, si condivide.

