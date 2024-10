Squalificato o no? Su Ossese-Iglesias pesa il caso Sagitov 

Ossi. Nella sua ultima gara da calciatore del Bosa, dieci mesi fa, l’attaccante Artur Sagitov non immaginava che il cartellino rosso sventolatogli davanti dall’arbitro Amore di Ragusa avrebbe prodotto, alcuni mesi dopo, un gioco di sponde in un triangolo che ha come vertici Ossi, Iglesias e la Bielorussia. E di essere protagonista di un ricorso dei bianconeri contro il risultato finale della gara di campionato vinta di recente dai minerari 1-0 in trasferta.

Il fatto. Nella sedicesima giornata del campionato scorso di Eccellenza il giocatore russo rimedia un’espulsione proprio contro l’Ossese. Nel Comunicato della Lega nazionale dilettanti sarda del 21 dicembre 2023 il nome del bomber compare due volte: per la squalifica (una gara) e per la decisione di svincolarsi dalla società. Nel febbraio 2024 la punta passa all’FK Smorgon in Bielorussia. Ma dopo una breve parentesi in Vysšaja Liga torna in Sardegna, lo scorso settembre, per vestire la maglia dell’Iglesias. Realizzando a Ossi il 28 di quel mese il gol vittoria dei rossoblù.

Ecco il dilemma. L’Ossese, spettatrice della fine e dell’inizio delle due vite calcistiche nell’Isola del russo, memore dell’espulsione patita col Bosa chiede lumi: vuole capire quando il giocatore ha scontato la squalifica. Il Codice di Giustizia sportiva prevede che quest’ultima sia scomputata alla prima giornata utile. Se fosse “a tempo”, la Figc può chiedere che sia estesa in ambito Uefa e Fifa; se fosse “a giornate” è necessario scontarla anche all’estero. Se ciò non fosse avvenuto, la società che ha schierato il giocatore può avere partita persa.

«Vorremmo capire quando è stata scontata», il commento di Carlo Mentasti, presidente dell’Ossese, «l’Iglesias dice sia avvenuto prima del suo rientro in Sardegna. Noi vorremo soltanto una conferma documentale. Li abbiamo avvisati del ricorso, i rapporti tra le società rimangono buoni». Giorgio Ciccu, presidente dell’Iglesias, non pare turbato: «Le carte sono in regola, il tesseramento è stato fatto per bene. Quando c’è un transfer internazionale si chiede se ci siano delle pendenze e i documenti relativi al giocatore. Siamo tranquilli». Nei prossimi giorni il Giudice sportivo deciderà se confermare il risultato del campo oppure no.

