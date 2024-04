Squalificati per un turno Nandez e Deiola 

Undici giocatori squalificati in Serie A, tutti per una giornata. Tra loro anche i centrocampisti del Cagliari Nandez e Deiola e i due giocatori dell’Inter (prossimo avversario dei rossoblù domenica a San Siro) Lautaro Martinez e Pavard. Gli altri sette sono Caldirola (Monza), de Roon e Zappacosta (Atalanta), Ngonge (Napoli), Saelemaekers (Bologna), Krstovic (Lecce) e Serdar (Hellas Verona).

Lo stesso Giudice sportivo ha scelto di multare il romanista Mancini per 5.000 euro «per avere sventolato un vessillo offensivo nei confronti della tifoseria della squadra avversaria durante i festeggiamenti post gara sotto la propria curva».

Si rivede Petagna

Ieri pomeriggio, intanto, i rossoblù si sono ritrovati al Crai Sport Center di Assemini per riprendere gli allenamenti in vista della gara contro la capolista. Ranieri sta già prendendo in esame diverse soluzioni per sostituire i due squalificati. Sotto osservazione Petagna, rientrato nell’Isola e pronto per la parte finale del recupero (difficilmente ci sarà, però, a Milano). Da valutare anche le condizioni di Lapadula, che sta combattendo da una settimana con un problema al tendine rotuleo. Ancora indisponibili il capitano Pavoletti e Mancosu.

