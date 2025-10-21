Squalificati Mattia Floris e Willis Furtado 

Una multa al Monastir, la squalifica di tecnici e giocatori. Queste le decisioni prese dal Giudice sportivo di Serie D. La squadra campidanese è stata sanzionata perché, nel match giocato in casa contro l’Atletico Lodigiani domenica scorsa, non aveva il medico in panchina, presenza obbligatoria. Nicola Ruggeri, componente dello staff della Cos, è stato squalificato per quattro giornate per «aver rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo della terna arbitrale», mentre il giocatore dei sarrabesi-ogliastrini Mattia Floris resterà fermo due turni «per avere colpito a gioco fermo con una testata un calciatore avversario» nella sfida giocata a Roma contro il Trastevere e terminata in parità (2-2).

Doppia squalifica anche all’Olbia: Carlo Giua dell’Olbia, a sua volta parte dello staff societario, sconterà due giornate per essere uscito dall’area tecnica senza tornare al proprio posto «nonostante i richiami dell’arbitro»; stessa sanzione per il giocatore Willis Luis Furtado Alves, che «a gioco fermo ha afferrato per il collo e spinto un calciatore avversario».

