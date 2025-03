Squalificati gli allenatori Fini e Zé Maria 

Quattro turni di squalifica per Michele Fini, allenatore del Latte Dolce: è la sanzione stabilita dal Giudice sportivo dopo la 28esima giornata di Serie D per le frasi «irriguardose» che il tecnico dei sassaresi avrebbe rivolto, in base al referto arbitrale, a uno dei guardalinee del match perso in trasferta contro il Guidonia Montecelio.

Questo significa che, a meno di ricorsi della società e di una eventuale riduzione delle giornate di stop, Fini potrà tornare a guidare i biancocelesti solo per le restanti due gare di campionato: non una buona notizia per una squadra che deve conquistare la salvezza e nel prossimo turno, in casa con l’Anzio (una sfida diretta: gli ospiti sono un punto sotto e in zona playout), dovrà fare a meno anche di Lorenzo Orlando, espulso per doppia ammonizione domenica scorsa.

Quattro le giornate di squalifica anche per Carlo Giua (offese ad arbitro e guardalinee) e una per Zé Maria (espulso per proteste) e Pasquale Costanzo, rispettivamente preparatore atletico, allenatore e capocannoniere (sette reti sinora) dell’Olbia, che dunque saranno assenti domenica nel fondamentale derby salvezza contro la Cos in programma a Tertenia.

Due invece i turni inflitti a Nana dell’Ilvamaddalena, espulso per aver colpito un avversario con un calcio pur nella «impossibilità di contendere la palla» nel match stravinto dagli isolani 6-1 in casa dell’Anzio.

