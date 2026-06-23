Squadre ufficializzate, Zucca e Falchi già all’opera 

Insediamenti in Planargia per i Consigli comunali di Flussio e Suni, gli altri due centri alle urne il 7-8 giugno.

A Flussio, Il riconfermato sindaco Giovanni Antonio Zucca ha ufficializzato la Giunta dopo aver comunicato di tenere le deleghe a Bilancio, personale e piano di sviluppo strategico. Dell’esecutivo fanno parte il vice Alberto Obinu con deleghe a Politiche sociali, sport e giovani, e gli assessori Vittorio Muroni (Lavori pubblici, ambiente, protezione civile) e Silvia Delrio (Cultura e tradizioni locali).

A Suni, dove la competizione era più accesa per la presentazione di due liste, il rieletto sindaco Massimo Falchi ha comunicato la composizione della Giunta. Vice è Antonio Falchi con deleghe a Servizi sociali e personale, mentre Emanuele Ruggiu si occuperà di Lavori pubblici e Decoro, Isabella Falchi di Istruzione, cultura e spettacolo. Il sindaco mantiene le deleghe al bilancio e protezione Civile. Deleghe anche ai consiglieri della maggioranza “Noi per Suni”: Agricoltura per Michele Pischedda, Politiche giovanili a Marina Piras, Sanità e feste a Beatrice Mura, Sport a Massimo Sias. Il sindaco Falchi ha anche annunciato che assessori e consiglieri lavoreranno con il supporto degli altri candidati i non eletti. Completano l’Assemblea i Consiglieri del gruppo di minoranza “Per Suni” Pier Tonio Pinna, Martina Gaia, Lavinia Logias. ( s. c. )

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