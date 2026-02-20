VaiOnline
Basket.
21 febbraio 2026 alle 00:10

Squadre sarde tutte in campo per sfide dure 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le tre formazioni sarde nel campionato di Serie A2 Femminile tornano in campo oggi per il 20° turno. Ad aprire le danze (ore 16) è la Nuova Icom Selargius, che a Viterbo affronta la sua terza trasferta consecutiva. Messa pressoché al sicuro la partecipazione ai playoff, la formazione giallonera punta a migliorare l’attuale sesta piazza con 20 punti.
In terra laziale, il San Salvatore trova un avversario in difficoltà (penultimo posto con appena 3 successi), ma dovrà comunque stare attendo a delle vecchie conoscenze del basket isolano come Puggioni, Cutrupi e Valtcheva.
Alle 19 tocca al Cus Cagliari: gli ultimi dolorosi ko contro Trieste e Vicenza hanno fatto scivolare la formazione universitaria nelle retrovie della classifica, anche se la zona playoff resta comunque alla portata. Oggi, però, occorre una decisa inversione di tendenza sul campo del Basket Ancona penultimo.
L’ultima a scendere in campo (19.45) è la Sardegna Marmi Cagliari. Per le biancoblù di coach Staico c’è la sfida, pressoché proibitiva, contro la Clv-Limonta Costa Masnaga, capolista con 16 vittorie in 18 incontri. Nella fila della formazione lombarda c’è anche la giovane promessa isolana Giulia Olandi, classe 2008. ( ro.r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari-Lazio, la carica di Palestra

l Gaggini, Pilia
«Una situazione catastrofica». Schael: stop a qualsiasi incarico. Cappellacci si rivolge al ministro

L’Asl di Cagliari senza guida

Niente nomine, scade la supplenza. L’ombra del commissario da Roma 
Cristina Cossu
Il caso

Fondazione Mont’e Prama Perquisizioni e sequestri della Guardia di Finanza

La Procura di Cagliari indaga 11 persone per corruzione, turbativa d’asta e falso 
Francesco Pinna
La storia

Centenario in Ape fino al Municipio per la carta d’identità

Baunei, Pietro Cabras testimonial del documento elettronico  
Giampaolo Porcu
Il caso

Sea Watch, il Governo impugnerà le sentenze

Ricorso contro i risarcimenti concessi dai giudici di Palermo alla Ong tedesca 
Milano

La Procura: «L’agente ha mentito»

Si aggrava la posizione del poliziotto: il “pizzo” dietro la morte del pusher  
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
Lo scandalo

Londra, la monarchia trema

Scotland Yard cerca documenti nella casa in cui viveva l’ex principe 
il verdetto

Usa, i giudici cancellano i dazi

Per la Corte Suprema il presidente Trump «non aveva il potere di imporli» 