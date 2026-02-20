Squadre sarde tutte in campo per sfide dure 

Le tre formazioni sarde nel campionato di Serie A2 Femminile tornano in campo oggi per il 20° turno. Ad aprire le danze (ore 16) è la Nuova Icom Selargius, che a Viterbo affronta la sua terza trasferta consecutiva. Messa pressoché al sicuro la partecipazione ai playoff, la formazione giallonera punta a migliorare l’attuale sesta piazza con 20 punti.

In terra laziale, il San Salvatore trova un avversario in difficoltà (penultimo posto con appena 3 successi), ma dovrà comunque stare attendo a delle vecchie conoscenze del basket isolano come Puggioni, Cutrupi e Valtcheva.

Alle 19 tocca al Cus Cagliari: gli ultimi dolorosi ko contro Trieste e Vicenza hanno fatto scivolare la formazione universitaria nelle retrovie della classifica, anche se la zona playoff resta comunque alla portata. Oggi, però, occorre una decisa inversione di tendenza sul campo del Basket Ancona penultimo.

L’ultima a scendere in campo (19.45) è la Sardegna Marmi Cagliari. Per le biancoblù di coach Staico c’è la sfida, pressoché proibitiva, contro la Clv-Limonta Costa Masnaga, capolista con 16 vittorie in 18 incontri. Nella fila della formazione lombarda c’è anche la giovane promessa isolana Giulia Olandi, classe 2008. ( ro.r. )

