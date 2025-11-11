VaiOnline
Arbus.
12 novembre 2025 alle 00:30

Squadre di Gonnos e Guspini ospiti nel palazzetto dello sport  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Il palazzetto dello sport "Giuseppe Concas” si apre al territorio, uno stimolo crescere insieme e salire nelle categorie maggiori». L’assessore allo sport di Arbus, Simone Murtas, spiega i motivi che hanno determinato l’assegnazione degli impianti sportivi a società di altri paesi col bando per la stagione 2025-2026: «Una scelta dettata dal principio base dello sport, strumento di inclusione che non può circoscriversi al Comune proprietario della struttura».

L’iter, avviato dalla giunta comunale nel mese di agosto, si è concluso con l’assegnazione degli spazi alla polisportiva Primavera Basket di Gonnosfanadiga che milita nella categoria dr2 fip, la Multisport Academy di Guspini, l’associazione Minibasket e Atletica di Arbus. Le tariffe orarie sono comprese tra i 3 euro l’ora, senza l’uso delle docce, 7 euro se utilizzate.

L’importo include i costi di pulizia settimanale, energia elettrica e acqua calda sanitaria, garantendo così una gestione sostenibile e trasparente dell’impianto. «Sono chiaramente favorevole – dice il presidente della Pallacanestro, Agostino Pilia – all’ospitalità di altre società, a patto che l'attività sia compatibile con la struttura. Mi auguro inoltre che le risorse economiche del Comune siano esclusive per i ragazzi di Arbus». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La sentenza.

Eolico, la vittoria di Saccargia

l L. Piras
Il progetto

Un Atlante digitale dei nuraghi sardi: «Così li tuteleremo»

Vargiu (Sardegna verso l’Unesco): «Nessuno li ha mai contati davvero» 
Umberto Zedda
L’inchiesta

Garlasco, le impronte non risolvono il giallo

Le tracce sulla porta del garage sono del fratello di Chiara Poggi e di un carabiniere 
Il conflitto

Pokrovsk occupata dalle truppe russe

I soldati di Putin approfittano della nebbia, in ballo le sorti del Donbass 