Iglesias.
10 settembre 2025 alle 00:23

Squadre di calcio senza campi di gioco 

Il Casmez è chiuso per lavori, un cantiere anche nel “Pallone” di Serra Perdosa 

Tra progetti esecutivi, campi in fase di omologazione e impianti pronti ma non ancora inaugurati, le società sportive guardano con preoccupazione all’avvio della stagione 2025/2026. Non solo, dunque, l’Iglesias Calcio, prima squadra della città – il cui ex presidente, Giorgio Ciccu, ha rassegnato le dimissioni due giorni fa –, ma anche il Bindua e l’Asd San Pio X, che al momento risultano prive di un campo sicuro per tutta la stagione. I campi loro assegnati, infatti, sono attualmente interessati da lavori e le società non possono accedervi nemmeno per gli allenamenti.

Bindua in trasferta

«Lo scorso anno – spiega Carlo Murru, presidente dell’Asd Bindua – ci siamo allenati al Casmez e abbiamo disputato le partite al Ceramica, perché il nostro campo è sterrato. I ragazzi hanno bisogno di giocare almeno su un terreno sintetico o in erba. Quest’anno, però, la situazione del Casmez è diventata più complessa: il Comune sta portando avanti lavori sulla pista che circonda il campo e per l’omologazione dell’impianto. È un fatto positivo, perché consentirà di ospitare gare ufficiali, ma nel frattempo ci ha costretto a pagare di tasca nostra un altro campo, sempre a Iglesias: quello della Frassati». In origine, i lavori al Casmez sarebbero dovuti durare solo dal primo al 10 settembre. «In attesa della fine dei lavori – racconta Murru – abbiamo chiesto in affitto il campo della Frassati. Ora abbiamo pagato anche questa settimana, altri cinque giorni, ma non possiamo continuare a sostenere queste spese». La doccia fredda è arrivata qualche giorno fa, quando la società è stata informata del prolungamento dei lavori al Casmez per altri 42 giorni. L’assessore allo Sport, Vito Spiga, rassicura però: «I lavori sono stati avviati la settimana scorsa», dunque il conto alla rovescia dei 42 giorni è già iniziato.

Campo Casmez

La questione del Casmez non è però l’unica fonte di preoccupazione. Da tempo, infatti, sono stati annunciati anche i lavori di riqualificazione di un altro importante impianto cittadino: il cosiddetto “Pallone” di Serra Perdosa. Qui si allena l’Asd San Pio X, promettente squadra di calcetto di Iglesias, che a breve dovrà anch’essa lasciare la struttura. Il presidente dell’Asd San Pio X, tuttavia, appare meno allarmato dei colleghi: «Con l’amministrazione siamo in trattative, fiduciosi che ci verrà assegnato un altro spazio provvisorio». Nel frattempo, l’amministrazione sta definendo l’inizio dei lavori a Serra Perdosa: «Contiamo di avere una risposta certa entro giovedì» afferma Spiga.

