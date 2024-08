Squadre di A, che tonfo 

Pomeriggio nero per le squadre di Serie A: il Venezia e il Parma si sono dovute inchinare rispettivamente al Brescia e al Palermo, mentre la Sampdoria ha eliminato il Como, neopromosso in A, dopo i calci di rigore. È andata un po’ meglio al Torino che ha superato senza particolari affanni il Cosenza.

Brescia-Venezia

Praticamente senza storia il successo delle “rondinelle” a spese della formazione guidata da Di Francesco: i padroni di casa sono passati in vantaggio dopo appena 13 minuti con il colpo di testa di Borrelli sul cross di Bisoli. Sterile la reazione degli ospiti e, proprio in avvio di ripresa, il Brescia raddoppia con Olzer, anche lui servito da Bisoli. Lo stesso Olzer, all’82’, ha realizzato la sua doppietta personale; inutile, all’89’, la rete veneta di Idzes.

Parma-Palermo

Risultato a sorpresa al Tardini dove il Parma, neo promosso in serie A, è stato superato per 1-0 dal Palermo. Eppure la squadra di Pecchia ha avuto subito l’occasione per portarsi in vantaggio: al 12’, su una palla vagante in area, contatto tra Nikolaou e Mihaila; dopo un check al Var, l’arbitro ha concesso il calcio di rigore ma Man si è fatto ipnotizzare dal portiere siciliano Gomis. Un paio di occasioni per i padroni di casa ma a passare, al 46’, è stato il Palermo: sugli sviluppi di un corner, Insigne ha fintato il cross e da posizione defilata ha superato Chichizola che non si aspettava più la conclusione. Poche emozioni nella ripresa: il Palermo ha gestito il vantaggio senza patemi.

Sampdoria-Como

Sorride la Sampdoria di Andrea Pirlo che batte il Como dopo i calci dì rigore al Ferraris (5-4), i tempi regolamentari erano finiti 1-1 con le reti di Ioannou e Cutrone. E per la squadra ligure nei sedicesimi di Coppa Italia il derby con il Genoa a fine settembre. Subito in vantaggio i padroni di casa al minuto numero 37 quando Coda serve Ioannou che batte Reina in diagonale. Ma al 44’ arriva il pareggio del Como quando Cutrone si fa trovare al posto giusto sulla girata di Strefezza. Poi la lotteria dei penalty, per i lombardi sbagliano Verdi e Braunoder mentre il rigore decisivo per i blucerchiati viene realizzato da Tutino.

Torino-Cosenza

Il Torino passa il turno in Coppa Italia, contro il Cosenza finisce 2-0: il primo successo di Vanoli alla guida dei granata è firmato da un autogol di Camporese e da una rete di capitan Zapata. Il tecnico parte con lo stesso Toro provato durante l’estate, l’unico volto nuovo è Coco. I granata vanno subito avanti dopo 36 secondi con l’autogol di Camporese, poi si inceppano e faticano a costruire. Alla fine del primo tempo saranno otto tiri dei calabresi e appena due granata, entrambi fuori. Nessun cambio all’intervallo, il Toro trova il primo tiro al 60’ con Bellanova, che conclude un bel contropiede con un destro e colpisce il palo. Adams fa il suo esordio al 65’ ed entra al posto di Sanabria: lo scozzese ha un impatto positivo e confeziona il gol del raddoppio firmato da capitan Zapata. Nel prossimo turno per il Toro ci sarà l’Empoli, i sedicesimi di finale si disputeranno il 25 settembre, ma adesso al Filadelfia si preparerà l’esordio in campionato: sabato c’è la trasferta di San Siro contro il Milan.

