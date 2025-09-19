Squadra di calcio, nuova dirigenza  

A Palmas Arborea un’intera comunità in movimento nel nome del pallone. La “grande famiglia” del Palmas calcio si rinnova e riparte in vista della prossima stagione. Un gruppo di 60 persone tra dirigenti, staff e atleti che, oltre ad essere ai nastri di partenza del torneo di Terza categoria, vuole essere un punto di riferimento nella quotidianità del paese. «Siamo buona parte palmaresi – esordisce la neo-presidentessa, Stefania Piras – e il nostro spirito è quello di creare una famiglia». Nuovo direttivo con William Mereu vice, Marco Cadoni segretario e Loretta Nonne cassiera. «Ci sono state adesioni di nuovi dirigenti – prosegue Piras - Siamo circa 25, tutti di Palmas». Nuovo sarà anche lo staff tecnico: l’allenatore è Carlo Cadoni con Andrea Basciu assistente e Thomas Piu preparatore dei portieri. La rosa è composta, come l’anno scorso, soprattutto da ragazzi del paese. ( s. p. )

