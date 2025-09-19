VaiOnline
Palmas Arborea
20 settembre 2025 alle 01:10

Squadra di calcio, nuova dirigenza  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Palmas Arborea un’intera comunità in movimento nel nome del pallone. La “grande famiglia” del Palmas calcio si rinnova e riparte in vista della prossima stagione. Un gruppo di 60 persone tra dirigenti, staff e atleti che, oltre ad essere ai nastri di partenza del torneo di Terza categoria, vuole essere un punto di riferimento nella quotidianità del paese. «Siamo buona parte palmaresi – esordisce la neo-presidentessa, Stefania Piras – e il nostro spirito è quello di creare una famiglia». Nuovo direttivo con William Mereu vice, Marco Cadoni segretario e Loretta Nonne cassiera. «Ci sono state adesioni di nuovi dirigenti – prosegue Piras - Siamo circa 25, tutti di Palmas». Nuovo sarà anche lo staff tecnico: l’allenatore è Carlo Cadoni con Andrea Basciu assistente e Thomas Piu preparatore dei portieri. La rosa è composta, come l’anno scorso, soprattutto da ragazzi del paese. ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, il Gallo canta due volte

Una doppietta di Belotti ribalta il Lecce: i rossoblù si godono il terzo posto 
Eolico Offshore

Barricate ad Alghero: «Capo Caccia non sarà un parco industriale»

Iniziati i rilievi geologici in mare per le 27 torri da oltre 300 metri 
Caterina Fiori
Energia

Rinnovabili sotto accusa: «Costi insostenibili»

Da Cagliari l’attacco alle politiche verdi di Bruxelles: «Il Green deal è eurocentrico» 
Alessandra Carta
Cronaca

Strage di cavalli a Senorbì

Tre anglo-arabi sardi uccisi con un colpo di arma da fuoco al cuore 
Paolo Carta
Sanità

Ares, nuova organizzazione e polemiche

Sì all’atto aziendale «in un’ottica di progressivo miglioramento dei servizi» 