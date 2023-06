Squadra dell’Azione cattolica  campione nel torneo nazionale 

La squadra dell’Azione cattolica della parrocchia del Rosario si è aggiudicata il primo posto del torneo “Mob - movimento in rivoluzione” , progetto biennale promosso da Fondazione Unipolis, del Gruppo Unipol e UnipolSai, per avvicinare i giovani alla mobilità sostenibile e renderli partecipi di esperienze di cittadinanza attiva. Ha prevalso su altre 153 squadre, di 39 città italiane, per un totale di 2.543 giocatori soprattutto tra i 16 e i 21 anni.Il team vincitore del torneo svoltosi sull’app Muv Game è stato premiato a Roma da Vito Cozzoli, Giorgio Zampetti, Anna Lisa Mandorino, Giada Maio, Tiziano Pesce, Vincenzo Riemma e Marisa Parmigiani.

