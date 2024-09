Squadra da ieri in ritiro 

Tutti in ritiro sino a nuova comunicazione. Finito l’allenamento pomeridiano, i giocatori del Cagliari ieri hanno preso possesso delle stanze della Club House del “Crai Sport Center” di Assemini dove staranno almeno sino alla gara di domani in Coppa Italia con la Cremonese, poi si vedrà.

Nemmeno il tempo di tirare il fiato dopo la brutta sconfitta interna con l’Empoli, i rossoblù hanno ripreso già sabato mattina la preparazione per poi intensificare ieri il ritmo in vista della Coppa. La squadra di Nicola arriva ai sedicesimi di finale dopo aver eliminato la Carrarese battendola con il punteggio di 3-1. I grigiorossi, invece, l’hanno spuntata ai rigori sul Bari per 5-4 (i tempi regolamentari si erano conclusi sull’1-1).

Domani si giocherà ancora alla Domus, il fischio d’inizio alle 18.30. Anche ai sedicesimi non sono previsti supplementari: in caso di parità dopo i novanta minuti, si andrà direttamente ai calci di rigore. Venduti sinora 8mila biglietti.

Tra gli indisponibili ancora Prati, che continua ad allenarsi a parte per il solito fastidio alla caviglia destra. Per tutti gli altri è in programma oggi la rifinitura. (f.g.)

