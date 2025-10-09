Spy story, 3 anni a Giacomo Tortu Alle azzurre 3 mesi  

ROMA. Non si è arrivati alla radiazione, come chiedeva la procura federale, ma per Giacomo Tortu, fratello maggiore del velocista azzurro Filippo, il procedimento sportivo davanti al tribunale Fidal per spionaggio illegale ai danni di Marcell Jacobs si è concluso con la squalifica e l'inibizione per la durata di tre anni. Tortu si è preso la totale responsabilità, sostenendo che il fratello non era a conoscenza, fatto confermato dalle indagini condotte dalla giustizia sportiva e dalle dichiarazioni dei due atleti su una vicenda che ha rischiato di incrinare il rapporto tra i due campioni olimpici di staffetta e agitato non poco il mondo dell'atletica azzurra. Secondo il tribunale federale, l'azione posta in essere dal Giacomo Tortu era volta «a dimostrare che le prestazioni di Jacobs sarebbero state alterate da uso di sostanze dopanti», ma questa era «una sua mera illazione, che non ha trovato il minimo supporto nelle analisi informatiche condotte». Assolta la Raptors Milano, di cui Giacomo Tortu è presidente e amministratore unico.

Furto a Singapore

Stessa responsabilità, stessa pena: è invece finita con un'ammissione di colpa di entrambe e novanta giorni di squalifica dal nuoto, la vicenda di Benedetta Pilato e Chiara Tarantino. Le due nuotatrici azzurre erano state fermate all'aeroporto di Singapore lo scorso 14 agosto, per un furto al duty free, e poi rientrate in Italia dopo alcuni giorni grazie anche all'intervento dell'ambasciata e della Farnesina. Le due compagne di nazionale, insieme ai Mondiali, insieme nella vacanza asiatica successiva, insieme anche nel duty free , hanno patteggiato davanti alla giustizia della Federnuoto. I 90 giorni, proposti dalla procura federale e accettati dalla procura generale Coni, comportano la sospensione «dalle attività sociali e federali» a partire da ieri: Pilato e Tarantino salteranno dunque gli Europei in vasca corta, in Polonia dal 2 dicembre. Come Sinner per il patteggiamento al Tas, non potranno però neanche allenarsi in piscine federali ma dovranno nuotare da sole, in privato. Resta brutta figura del nuoto azzurro, che irritò la Federnuoto al punto da aprire l'inchiesta sportiva. A puntare il dito era stata solo Pilato: senza nominare mai Tarantino, la ventenne ranista tarantina aveva scaricato su di lei la responsabilità di quanto avvenuto. Tarantino dovrà anche affrontare la la sanzione della propria squadra, le Fiamme Gialle.

RIPRODUZIONE RISERVATA