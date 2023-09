Sputi e minacce di morte a un agente 

Minacce di morte e persino uno sputo in pieno viso ad un agente di polizia penitenziaria. la situazione nel carcere di Massama è sempre più critica come ricordano i segretario della Uilpa Michele Cireddu e del Sinappe Raffaele Murtas. L’episodio verificatosi lunedì sera nella sezione di media sicurezza, è solo l’ultimo di una lunga scia di fatti che preoccupano il personale, sempre più carente. Solo una settimana fa quattro agenti erano stati aggrediti da un gruppo di detenuti dell’alta sicurezza. «La situazione ormai è esplosiva, nessuno prende provvedimenti, il carcere di Massama è alla deriva» ripetono.

Il fatto di lunedì coinvolge un detenuto con problemi psichiatrici e questo è un ulteriore problema su cui si sofferma Alessandro Cara, segretario dell’Uspp. «Il carcere non è certo la struttura adatta per persone psichiatriche – sostiene – servono strutture, risorse e mezzi adeguati. Da quando sono stati chiusi gli Opg, le alternative non sembrano essere sufficienti».

E intanto dalla Asl sono stati inviati due nuovi psichiatri che garantiranno un servizio di 40 ore settimanali nella casa circondariale. Una soluzione che però, come ha rimarcato Maria Grazia Caligaris di Socialismo diritti e riforme ancora non basta.

