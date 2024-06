Sputi e insulti su Thomas in agonia 

PESCARA. Quindici coltellate sferrate dall’uno, dieci dall’altro. Sputi sulla vittima agonizzante a terra, perfino una sigaretta spenta sul volto. E mentre lui rantolava gli dicevano «stai zitto». Poi, arrivati in spiaggia, macabre battute su come era ridotta la vittima.

Il decreto

A due giorni dall’omicidio di Christopher Thomas Luciani, il 17enne di Rosciano ucciso domenica pomeriggio con 25 coltellate in un parco del centro di Pescara, il decreto di fermo dei due sedicenni indagati - con le trascrizioni degli interrogatori - porta alla luce nuovi dettagli. Fondamentale la testimonianza di un ragazzino che faceva parte del gruppo da cui i due si sarebbero sganciati per commettere il delitto. Le 16 pagine del provvedimento ricostruiscono gli ultimi istanti di vita di Thomas e la sua fine.

Premeditazione

Uno dei due, si legge, «diceva che per lui era diventata una questione di rispetto». Secondo la ricostruzione i ragazzini si sono incontrati alla stazione di Pescara e da lì sono andati al parco Baden Powell. Uno dei due indagati aveva già il coltello. Alla domanda degli inquirenti sul perché uno dei due, pur non conoscendo la vittima, abbia anche lui infierito su Thomas a terra, la risposta è stata: «Perché sono amici». Dai verbali emerge che il “creditore” era un piccolo spacciatore come la vittima, uccisa per un debito di 250 euro. I due, sempre stando al racconto del giovanissimo testimone, avrebbero raccontato delle coltellate agli amici. Ora rischiano anche la premeditazione, perché il coltello era già nello zaino ed è stato mostrato agli altri già alla stazione, insieme a un cambio di vestiti che verranno usati dopo l’omicidio. «Ero allibito, volevo fermarli ma non sapevo come fare - ha messo a verbale il ragazzino - Sembrava che non ci stessero più con la testa». E ha aggiunto: «Nonostante l’accaduto, siamo andati al mare a fare il bagno».

La madre dell’indagato

E ieri ha rotto il silenzio la nonna di Thomas, Olga: «Non si può uccidere un ragazzino così. Era mingherlino, piccolino, era un ragazzo d’oro. Aveva i grilli che hanno tutti i ragazzi di questa età. Non era un drogato. Aveva tre anni e mezzo quando l’ho preso. L’ho cresciuto io, sono stata la mamma. La giustizia prima o poi viene a galla. Spero». E la madre di uno dei due fermati: «Prego per chi c’è e per chi non c'è più. Credo nella giustizia, ma posso solo pregare».

