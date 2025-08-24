Sputi e insulti razzisti a un bambino di 11 anni  

Bari. Insultato con frasi razziste, poi gli sputi, su di lui e sulla sua bici. Ha 11 anni e il «solo difetto di essere italo-africano», dice sua madre Roberta, che ha reso pubblico quanto accaduto al figlio venerdì sera a Gioia del Colle. La donna raccontato tutto su Facebook dopo aver condiviso la decisione con il bimbo «affinché episodi simili - spiega - non si ripetano mai più». Il piccolo era uscito per la prima volta da solo con gli amici. Poi ha incontrato altri ragazzini, poco più grandi di lui. Ed è iniziato tutto. «Pare che siano partiti in tre - racconta all’Ansa sua madre - poi gli altri si sono defilati ed è rimasto solo un ragazzino. Il segno di questa cosa rimarrà, ma un paese intero si è sollevato e lui si è sentito protetto. Anche il sindaco lo ha chiamato. C'è stata una comunità che ha gridato allo scandalo». «Non è la prima volta che viene bullizzato per il colore della sua pelle - aggiunge Roberta - ma questa volta si è oltrepassato il limite. Ora sta meglio ma è stato un trauma, un’aggressione a tutti gli effetti e col passare dei giorni emergono nuovi particolari. Quando è tornato è riuscito a dirmi qualcosina tra i singhiozzi. Ha dato di stomaco per l’agitazione». Roberta nel post si è rivolta alla comunità di Gioia del Colle spiegando l’importanza di «condividere quanto successo», perché «se queste dinamiche di odio razziale stanno nascendo - spiega - sia impegno di tutti spegnerle sul nascere». Il sindaco, Giovanni Mastrangelo, gli ha subito telefonato: «È dolcissimo, molto bravo. Chiaramente si è spaventato, ci è rimasto male. Ma è stato contento delle tante manifestazioni di solidarietà che sono arrivate».

