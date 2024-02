Spuntoni di ferro nelle panchine  

Tempi duri per chi vuole accomodarsi nel giardinetto di fronte al mercato civico in piazza Dessì. Le sedute in cemento perdono pezzi e lasciano intravedere pericolosi spuntoni di ferro. Basta un attimo quindi per farsi male e va da sé che nessuno osa sedersi per riposarsi o anche soltanto per fare due chiacchiere. La situazione è critica ormai da tempo, denunciata più volte dai tanti frequentatori della zona ma anche dai residenti.

«Non hanno mai fatto interventi di manutenzione», allarga le braccia Carlo Lai mentre transita nella zona, «e questo è il risultato. Ed è un peccato perché quando lo spazio era in buone condizioni, era anche frequentato. Speriamo che facciano qualcosa oppure che tolgano definitivamente queste sedute. Sono molto pericolose soprattutto a causa di quegli spuntoni in ferro. Qualcuno rischia di farsi molto male».

Sempre nella zona del mercato era stato chiesto anche di spostare le rastrelliere per le biciclette che ingombrano il passaggio dei pedoni. Sono infatti sistemate proprio nel passaggio e quando ci sono le bici le persone non riescono a passare. La zona del mercato però si prepara a cambiare volto. Stanno per iniziare i lavori di sistemazione dell’impianto di illuminazione e c’è un progetto che comprende anche lo spostamento del mercato.

