Spuntano i resti di Port’a Mari 

L’ultimo tesoro in piazza Manno è riaffiorato solo pochi giorni fa, non appena sono ripartiti gli scavi nel cosiddetto “saggio 1”. Gli archeologi raccomandano prudenza «ma - riferisce l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - potrebbe trattarsi degli stipiti di Port’a Mari».

Il passato riemerge e regala nuove testimonianze da catalogare e inserire nel progetto di valorizzazione che poi dovrà essere sottoposto all’attenzione della Soprintendenza archeologica.

Le novità

«I progettisti stanno lavorando alle varianti per capire come mettere in risalto la pavimentazione a scacchiera, il pozzo e ora anche i resti dell’antica porta», prosegue. Tempi di consegna dei lavori da rivedere, dunque? «Per il momento no - afferma l’esponente della Giunta - per fine dicembre, così come da contratto, i lavori di riqualificazione dell’area attualmente sottoposta ad intervento dovrebbero conclusi».

I soldi

Discorso a parte per la superficie a ridosso della reggia giudicale. Qui bisogna attendere il pronunciamento della conferenza di servizi sulla possibilità di rimuovere la cabina per il monitoraggio delle falde acquifere. «Se l’esito sarà positivo - assicura Prevete - si procederà immediatamente con gli scavi della Soprintendenza. Le risorse ci sono, ma abbiamo presentato richiesta alla Regione per un ulteriore milione di euro che ci permetterebbe di approfondire le ricerche ed effettuare interventi migliorativi».

Altri lavori

Sul fronte economico, intanto, si registra una variante in corso d’opera al progetto che porta l’importo netto contrattuale dei lavori da un milione 113mila euro a 1milione 333mila. Un’integrazione di 220mila euro necessaria perché «durante l’esecuzione dei lavori - si legge nella determina - sono emersi resti di strutture archeologiche e diversi sottoservizi non segnalati dagli enti gestori in sede di conferenza di servizi». La perizia, che include quattordici nuove voci di spesa, non modifica tuttavia il quadro economico iniziale, dal momento che trova copertura nel ribasso d’asta di 363mila euro offerto in fase di appalto dalla ditta Ghiaccio srl.

Viabilità

Poco meno di tre mesi di tempo per restituire la piazza, almeno in parte, agli oristanesi. Resta un punto interrogativo, quello relativo alla viabilità una volta concluso l’intervento. «È un discorso che non abbiamo ancora affrontato in Giunta - conclude l’assessore Prevete - sarà frutto di un’attenta valutazione».

