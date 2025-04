Spunta uno splendido rosone durante il restauro della chiesa 

I lavori in corso per il restauro della facciata e del campanile della chiesa parrocchiale di Santa Barbara stanno riportando alla luce un rosone che appare già di straordinaria bellezza. È stato tenuto nascosto prima da interventi di risanamento della chiesa, poi anche dal marmo che sino a un mese fa rivestiva la stessa facciata e che ora è stato rimosso. Il rosone si intravvede appena: immediato è stato l’intervento della Soprintendenza. «Si parla di un rosone di grande interesse - dice il parroco, padre Gabriele Biccai - tutti ovviamente vogliamo che sia riportato alla luce del sole e quindi valorizzato: il recupero sarà seguito con attenzione dalla stessa Soprintendenza: una grande finestra circolare situata nella parte superiore della facciata. Un gioiello architettonico che speriamo possa essere ammirato presto da tutti non appena i lavori sulla facciata saranno ultimati».

«Le fonti - si legge in una nota del Museo di Sinnai - non precisano l’anno esatto in cui la chiesa è stata ultimata, ma riferiscono una data, l’8 settembre 1586, in cui sicuramente la struttura dell’edificio era già stata ultimata e che possiamo considerare “l’ante quem” di riferimento».

«L’impianto originario della chiesa, in stile tardogotico catalano-aragonese, risultava assai differente rispetto a quello che possiamo vedere oggi, soprattutto a causa di una serie di interventi di ricostruzione e ampliamento che si sono protratti dal XVII al XX secolo». (r. s.)

