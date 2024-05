Spunta una terza lista: la guida Ennas 

Si infiamma a San Gavino la campagna elettorale. Si presenta una terza lista civica “San Gavino al Centro” con Nicola Ennas, 53 anni, candidato sindaco e soprattutto attuale vice. Si tratta di una lista che vuole «dare una svolta al paese» ripartendo da un incontro tra alcuni amministratori dell’attuale maggioranza che però non si è ritrovata nel disegno dell’attuale primo cittadino Carlo Tomasi, che di fatto ha scelto come suo successore l’assessore ai Servizi sociali Bebo Casu.

La rottura

Una decisione, quella di Tomasi, inaspettata per tanti e in particolare per Ennas, che per ben due mandati ha avuto il ruolo fiduciario di vice e si sarebbe aspettato la naturale investitura e sostegno per la candidatura da sindaco, ma così non è stato. «Mi chiedo - rimarca Ennas - perché non avrei dovuto aspettarmi un appoggio da parte di Tomasi. In questi ultimi dieci anni ho lavorato con lealtà, impegno, integrità e coerenza. La stessa coerenza e la stessa integrità che oggi mi portano a lavorare con passione ad un nuovo progetto che vede i sangavinesi al centro del programma elettorale».

Le motivazioni

Ennas, ancora prima che venisse allo scoperto la lista formata da alcuni assessori dell’attuale maggioranza (insieme al capolista Casu ci sono Giusy Chessa e Silvia Mamusa), ha portato avanti una lista civica insieme all’assessore Libero Lai, alla consigliera Rinella Secci e a un ampio gruppo di cittadini. È evidente che nell’ultima parte della consiliatura le posizioni degli assessori si sono distanziate, ma nessuno avrebbe previsto questi scenari. Carlo Tomasi (è solo un’ipotesi) potrebbe aver scelto di premiare chi lo ha sostenuto in modo esplicito alle Regionali come l’assessore Casu.

Nessuna polemica

Ma Ennas preferisce non alimentare le polemiche: «L'inclusione e la determinazione - spiega - hanno ispirato il percorso che, partendo dal coinvolgimento attivo, ha portato alla formazione della lista civica “San Gavino Al Centro”. Questa squadra di professionisti e amministratori ha scelto il proprio candidato sindaco, unendo le proprie forze per promuovere un cambiamento significativo nella cittadina». Detto da chi ha fatto il vice sindaco per dieci anni è un terremoto politico. «Tutti insieme - prosegue - condividiamo il coraggio di affrontare le sfide con metodo, convinti che, individuata la criticità, si debba essere conseguenti nell'adozione di soluzioni concrete e coerenti. Vogliamo che San Gavino diventi un luogo dove ogni voce possa trovare ascolto e rispetto. Per questo, abbiamo bisogno che la macchina amministrativa, nella sua totalità, dia risposte ai cittadini nella maniera più fluida e veloce possibile».

A pochi giorni dal termine per la presentazione delle liste tre i gruppi in campo quindi, quelli guidati da Ennas, Casu e da Altea

RIPRODUZIONE RISERVATA