VaiOnline
Il caso.
09 giugno 2026 alle 02:28

Spunta una pista ciclabile in via Pergolesi, proteste in Consiglio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’allarme arriva dai residenti e rimbalza sui banchi della minoranza di centrodestra in Consiglio comunale. «Sono comparsi i cartelli che annunciano i lavori per la realizzazione di una pista ciclabile in via Pergolesi, protestano gli abitanti della zona. «Un fatto gravissimo», tuona Roberto Mura, Alleanza Sardegna. «Se davvero si sta realizzando una pista ciclabile in via Pergolesi, siamo davanti a una decisione mai discussa in commissione Mobilità», aggiunge. «Una pista ciclabile in via Pergolesi, dove da sempre residenti e commercianti combattono contro la mancanza cronica di parcheggi, significa decidere la condanna a morte delle attività produttive. Spero che sia un abbaglio, ma i cartelli sono lì anche se non ancora scoperti», dice ancora. Da qui l’appello all’amministrazione: «Vi prego di correggere questa situazione. Esistono delle alternative», dice ancora Mura. Come «la Zona 30, che consentirebbe di aumentare la sicurezza stradale senza sacrificare parcheggi e spazi per le attività produttive. È inaccettabile che operazioni di questo tipo vengano portate avanti senza che la commissione competente», quella Mobilità, «venga informata». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

amministrative 2026

Sanluri, Urpi cala il tris con percentuali bulgare «I cittadini ci apprezzano»

Affluenza consistente, al voto un elettore su tre Fenu: «Faremo un’opposizione responsabile» 
Luigi Almiento
La sorpresa.

Guspini, Pala archivia l’epoca De Fanti

Giovanni G. Scanu
Amministrative 2026

Cossa trionfa nella “sua” Sestu: «È una gioia immensa»

Battuta Michela Mura, candidata del Campo largo: «Ci abbiamo provato, buon lavoro al sindaco» 
Francesco Pinna
Gli sconfitti.

Manca non è deluso: «Un risultato comunque dignitoso»

Giovanni Lorenzo Porrà
Amministrative 2026

A Dolianova trionfa Piras Ussana cambia con Coni, Serdiana incorona Puddu

I risultati delle elezioni nei tre centri: una conferma e due novità assolute 
Carla Zizi Ylenia Mascia
La riconquista.

Fadda regina di Maracalagonis

Antonio Serreli
Il duello.

Nuraminis, Anni al terzo mandato

Ignazio Pillosu
Corsa a tre.

Uta premia Angioni: «Siamo pronti»

Lorenzo Ena
Amministrative 2026

Per la prima volta una donna conquista Muravera

Francesca Mattana nuova sindaca A Villaputzu eletto Pierpaolo Piu 
Gianni Agus