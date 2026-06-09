Spunta una pista ciclabile in via Pergolesi, proteste in Consiglio 

L’allarme arriva dai residenti e rimbalza sui banchi della minoranza di centrodestra in Consiglio comunale. «Sono comparsi i cartelli che annunciano i lavori per la realizzazione di una pista ciclabile in via Pergolesi, protestano gli abitanti della zona. «Un fatto gravissimo», tuona Roberto Mura, Alleanza Sardegna. «Se davvero si sta realizzando una pista ciclabile in via Pergolesi, siamo davanti a una decisione mai discussa in commissione Mobilità», aggiunge. «Una pista ciclabile in via Pergolesi, dove da sempre residenti e commercianti combattono contro la mancanza cronica di parcheggi, significa decidere la condanna a morte delle attività produttive. Spero che sia un abbaglio, ma i cartelli sono lì anche se non ancora scoperti», dice ancora. Da qui l’appello all’amministrazione: «Vi prego di correggere questa situazione. Esistono delle alternative», dice ancora Mura. Come «la Zona 30, che consentirebbe di aumentare la sicurezza stradale senza sacrificare parcheggi e spazi per le attività produttive. È inaccettabile che operazioni di questo tipo vengano portate avanti senza che la commissione competente», quella Mobilità, «venga informata». ( ma. mad. )

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