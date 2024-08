Spunta una discarica a cielo aperto accanto a Sa Duchessa 

Nemmeno l’università, in piena estate, con le aule chiuse e l’attività didattica sospesa per le vacanze, viene risparmiata dal degradante fenomeno della spazzatura abbandonata illegalmente. Non solo San Michele o Sant’Elia, i sacchetti selvaggi stavolta spuntano accanto all’area di via Trentino, dietro Sa Duchessa: bottiglie di plastica e di vetro, sacchetti di immondizia, passeggini per auto, un vecchio girello per bambini, persino un carrellino per il barbecue. C’è veramente di tutto in quella che è diventata una vera e propria discarica a cielo aperto ma, soprattutto, c’è un odore nauseabondo davvero insopportabile. L'immondizia arriva in certi punti ad altezza uomo e, tra scatole di cartone e scarti di ogni genere, anche organici , esala miasmi nauseanti anche a causa delle alte temperature. A causa dei timori per la condizione igienica della città, si moltiplicano le richieste di aiuto. «È evidente che si tratta di oggetti abbandonati da chi ha scelto questo luogo per disfarsene lontano da occhi indiscreti», protestano i residenti della zona. «Speriamo che il Comune provveda a chiedere un’immediata bonifica dell’area a ripulirla nel più breve tempo possibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA