Spunta una costruzione abusiva nel parco di Santa Lucia 

Il parco di Santa Lucia è stato danneggiato da opere e manufatti non autorizzati: a dare l’allarme alcuni cittadini che si sono accorti della presenza di una piattaforma in cemento di circa due metri per quattro, che non appartiene all’area, e di alcuni scavi accanto realizzati probabilmente come base per altre lastre. Di fronte a questa piattaforma abusiva, certamente realizzata di recente, i cittadini richiedono maggior controllo dell’area: nonostante la presenza delle telecamere di videosorveglianza e del presidio di Forestas all’interno del parco, evidentemente è necessario incrementare la sorveglianza. «Al momento sono in corso le indagini - afferma la sindaca Luisa Murru - non appena possibile l’area sarà ripristinata».

Attualmente non sono stati ancora identificati i responsabili del gesto, né l’obiettivo con il quale i questa lingua di cemento è stata realizzata. Di fronte a questo atto di abusivismo, i consiglieri di minoranza manifestano una preoccupazione: «Ci risulta siano in corso indagini e in attesa di conferme ufficiali manifestiamo preoccupazione per la sorveglianza del territorio e per come ciò sia potuto accadere in modo indisturbato. Auspichiamo che vengano messe in campo le necessarie contromisure per la sorveglianza, per noi monastiresi il parco di Santa Lucia è un luogo sacro da proteggere, preservare e rispettare», afferma il capogruppo Giuseppe Cinus.

