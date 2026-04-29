Spunta un tesoretto di 2 milioni 

L’intreccio tra il bilancio di previsione e nuovi fondi nelle casse del Comune di Villacidro vale un tesoretto, per l’esattezza 2.087.854 euro. Somma destinata a rafforzare gli ambiti strategici dell’azione amministrativa. Un passaggio definito centrale dalla maggioranza che rivendica la scelta di investire risorse significative per migliorare i servizi, sostenere il sociale e promuovere lo sviluppo locale. Diversamente il gruppo di minoranza di Assemblea Permanente che, pur condividendo la legittimità dell’operazione, contesta la quota destinata a manifestazioni ed eventi: «La scelta è basata su valutazioni politiche piuttosto che su criteri oggettivi».

I numeri

La manovra finanziaria è arrivata nell’ultima seduta del Consiglio comunale con una variazione di bilancio, voto favorevole della maggioranza e astensione della minoranza. Tra gli interventi principali figurano 202 mila euro per indagini sismiche e verifiche di vulnerabilità nelle scuole delle vie Farina, Cavour e Cagliari. Oltre 700 mila euro per la viabilità, come la sistemazione delle strade rurali in località Piscina Sangui, dove da due anni tengono prigioniere le aziende zootecniche, la rotatoria tra le vie Europa e Giuseppe Di Vittorio, la segnaletica stradale. E poi interventi di riqualificazione urbana, tra cui la progettazione dell’ex stazione ferroviaria e altre aree cittadine. «Questa variazione – ha detto il sindaco, Federico Sollai – non è solo un documento contabile, ma uno strumento politico che riflette la nostra idea di comunità: dinamica, solidale e proiettata verso il futuro. Dietro i numeri ci sono persone fragili che meritano attenzione, ma anche lavoratori ed alunni, c’è la sicurezza sulle strade e tanti servizi indispensabili».E mentre Sollai ha annunciato l’impegno di continuare «a lavorare con determinazione per trasformare le somme, oggi sulla carta, in risultati concreti per la comunità e per rendere migliore la cittadina», la minoranza ha puntato il dito contro la somma destinata a eventi e manifestazioni.

I finanziamenti

A parte le cifre su iniziative di carattere minore e gli oltre 60 mila euro per San Sisinnio e i 25 mila per CulturArte, nel mirino il finanziamento di oltre 30 mila euro per ViviVerde, la manifestazione ricca di attività dalla primavera all’estate. E qui che i consiglieri di Assemblea Permanente, Antonio Muscas e Giancarlo Carboni, hanno chiesto maggiore trasparenza su dati concreti: andamento della partecipazione, ricadute economiche e confronto con le annualità precedenti. Secondo Carboni «tali stanziamenti risultano fortemente discrezionali e privi di adeguati criteri oggettivi di valutazione». Richiamando il principio europeo del «rapporto qualità-prezzo che impone economicità, efficienza ed efficacia delle risorse pubbliche”, il consigliere ha messo in evidenziato che “il punto non è la legittimità, ma la misurabilità».

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