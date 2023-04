Spunta un tesoretto da un milione 

Grazie a un emendamento della legge finanziaria regionale, al Comune di Sanluri sono arrivati 150mila euro per il rifacimento sagrato e del piazzale del convento dei cappuccini: «Un progetto al quale tenevamo molto – prosegue Urpi soprattutto dopo la recente apertura del museo. Ma soprattutto l’arrivo di questi soldi dalla Regione consentirà di utilizzare quella cifra per rifare l’asfalto nelle strade che ne hanno più bisogno».

Il primo intervento riguarda il cimitero: dalla Regione sono arrivati 200mila euro per l’ampliamento del camposanto. «Questi fondi – spiega il sindaco Alberto Urpi – si sommano al mezzo milione di euro che avevamo ottenuto in passato. Visto che l’appalto per i lavori è già stato affidato e che abbiamo bruciato i tempi dell’iter burocratico, dalla Regione sono arrivati questi altri 200mila euro che serviranno per costruire loculi e tombe dentro la parte che sarà ampliata».

Un tesoretto da circa un milione di euro per cambiare volto alla città di Sanluri. il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità (“sì” anche dell’opposizione) una variazione di bilancio che destina finanziamenti ottenuti dalla Regione e altri fondi reperiti nel bilancio municipale a quelle che sono considerate le emergenze per i residenti. Un importante passaggio nella vita amministrativa del Municipio, almeno nelle intenzioni dell’amministrazione.

Il cimitero

Il convento

È andata a buon fine in tempi non troppo lunghi, soltanto due anni, la pratica per i rimborsi dei danni dell’alluvione del 2021: dalla Regione sono arrivati 190mila euro. E sempre su questo fronte, per mitigare il rischio idrogeologico nell’abitato, il Comune investirà la somma di 35mila euro per le spese di progettazione dei futuri interventi. «In particolare – spiega il primo cittadino di Sanluri – sarà necessario allargare il Rio Piras per evitare l’allagamento dell’impianto sportivo del Campu Nou».

Polo culturale

Per il polo culturale di via degli Scolopi il Comune procederà ai lavori di efficientamento energetico: «Utilizzeremo 70mila euro anche in questo caso messi da disposizione del Comune dalla Regione», chiude Urpi.

