Spunta un tesoretto da un milione di euro 

Il Comune di Assemini si appresta a ricevere un tesoretto di milione di euro sotto forma di finanziamenti per lo più regionali che dovranno essere amministrati dalla Giunta di Mario Puddu.

Fondi extra arrivati da variazioni del bilancio regionale: alcuni vincolati a precisi interventi, come i 180mila euro per l’impianto di climatizzazione delle scuole di via Di Vittorio e i 481.529 per il centro pilota della ceramica; altri, invece, liberi, e saranno in capo alla discrezionalità dell'amministrazione comunale come i 325mila euro per il sostegno alle spese di funzionamento dei comuni. Infine ai servizi sociali arriverà anche una quota parte di uno stanziamento di 1,4 milioni per la mobilità di alunni e alunne con disabilità.

Le reazioni

«Sono molto contento che arrivino queste risorse», dichiara il consigliere regionale Gianluca Mandas, «perchè sento la responsabilità di dare risposte ai bisogni dell'isola, e a quelli del paese che mi ha accordato la sua fiducia.

«Occorre approfittare di questa stagione particolarmente positiva per l'ottenimento di nuovi fondi: permetterebbero di avviare una serie di interventi infrastrutturali e culturali volti a trasformare Assemini in una città più attrattiva: come il potenziamento delle strutture ricettive, la valorizzazione del patrimonio storico-naturalistico, ma anche le nuove sfide di sostenibilità ambientale e digitalizzazione», afferma la consigliera di minoranza Niside Muscas. Aggiunge Ignazio Pireddu, anche lui parte della minoranza: «Ci sono delle infrastrutture pressoché abbandonate, ma molto care alla cittadinanza come il campo nell'Angy-village, il suo punto di ristoro, l'ormai distrutta tensostruttura, per le quali ho presentato un'interrogazione specifica proprio in uno degli ultimi consigli comunali, e che urge far tornare alla comunità grazie a risorse e interventi».

Il dibattito

È soddisfatto, ma perplesso un altro consigliere di minoranza Diego Corrias, consulente della Governatrice: «La giunta Todde ascolta i comuni. Ma quale uso saprà farne una giunta comunale che ad oggi non ha programmato una sola opera? Vigileremo in Consiglio e non permetteremo che siano usati solo per le feste, come in passato».

Risponde l’assessora ai lavori pubblici Alessia Meloni: «Stiamo candidando diversi progetti di riqualificazione urbana, trasporti e mobilità, sociale, salute per i fondi Piano di Sviluppo e Coesione per oltre 4 milioni di euro. Ad essi si aggiunge la ricerca di finanziamenti per interventi di riqualificazione urbana e impiantistica sportiva attraverso i nuovi bandi regionali (oltre un milione di euro) e ulteriori progetti sulla mitigazione del rischio idrogeologico. Inoltre per la viabilità intercomunale cercheremo, in sinergia coi Comuni vicini, di intercettare i fondi affinché possano essere realizzate l’Assemini-Sestu e Assemini-Decimomannu. Vorremo infine riqualificare via Olimpia e la strada per Uta nell'ottica di una viabilità secondaria più lenta, ma più sicura». Conclude il sindaco Mario Puddu: «Sarà nostra cura fare il migliore uso possibile di tutti i fondi destinandoli dove occorre sulla base delle ricognizioni in capo agli assessorati».

