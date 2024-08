Spunta un tesoretto da 1,7 milioni 

Il Comune di Elmas ha approvato una variazione di bilancio da 1,7 milioni di euro. Lo ha fatto durante l’ultimo Consiglio comunale ratificando una delibera adottata qualche mese fa che accertava una serie di entrate e finanziamenti a favore del Municipio masese.

I fondi

«L’avanzo ha diverse origini - spiega l’assessora tecnica agli Affari generali e politiche economiche Roberta Kappler - di cui una parte da finanziamenti destinati a fini precisi (cosiddetto avanzo vincolato). Queste somme, pari a circa 500mila euro, le abbiamo destinate a progetti della legge 162 per l’assistenza domiciliare e a contributi ai privati per gli interventi di riqualificazione degli immobili e per progetti d’inserimento lavorativo e per i funerali di persone svantaggiate. Quello che invece decide l’amministrazione si chiama “avanzo libero” che verrà destinato a varie finalità. Quest’anno l’importo complessivo è di circa 1,2 milioni di euro».

Gli investimenti

L’amministrazione spiega come verranno investiti i fondi: la parte più rilevante (460mila euro) per la sistemazione delle strade, 150mila per la realizzazione di due interventi di arredo urbano e altri 100mila per l’acquisizione del Sistema di informazioni geografico (Gis) per attuare la geolocalizzazione del patrimonio immobiliare. E ancora 120mila euro per acquistare i servizi igienici per il parco Berlinguer e per il tennis club, 130mila per gli impianti di irrigazione e 65mila per l’impianto audiovisivo della sala consiliare. Di minor entità, 20mila euro, la spesa per l’acquisto di attrezzature per il teatro e 10mila per l’acquisto di due defibrillatori.

«Tengo a precisare - conclude Kappler - che i 100mila euro investiti per il progetto “Elmas in festa” derivano da un finanziamento della Regione per azioni di valorizzazione del territorio. È un contributo che segue le regole della legge sul turismo di cui il 60 èer cento va speso per le manifestazioni e il 40 per cento per la comunicazione».

L’opposizione

Le decisioni e i progetti adottati dalla maggioranza trovano pieno appoggio da parte dell’opposizione: «Ho votato a favore - commenta il consigliere Silvio Ruggeri - perché ho apprezzato gli interventi già fatti e quelli in programma. Ho giusto segnalato che ci sarebbe bisogno di pensare agli edifici comunali e alla loro messa in sicurezza. Per il resto condivido le scelte e gli impieghi delle risorse. Importante l’accordo quadro per la manutenzione strade che negli ultimi anni, con gli interventi di Abbanoa e il passaggio della fibra ottica, necessitano di continue manutenzioni. Inderogabili anche la sistemazione degli impianti di irrigazione dei parchi e l’accrescimento dell’arredo urbano».

