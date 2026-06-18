Spunta un menhir del neolitico 

Alto tre metri, largo uno, con quaranta centimetri di spessore e un peso di circa tre tonnellate. Non era un semplice gigantesco masso, almeno non per un occhio esperto. Quello rinvenuto recentemente durante i lavori di messa in sicurezza dell’alveo del fiume Bau ‘e Porcos, in via Mazzini, nel cuore del centro abitato di Villagrande, era infatti un monumentale menhir risalente a migliaia di anni fa.

Antropomorfo

Una scoperta straordinaria che riavvolge il nastro della storia millenaria dell’Ogliastra fino al Neolitico finale. Il menhir rinvenuto non presenta incisioni, ma è di tipo protoantropomorfo. Il recupero dell’imponente monumento megalitico è stato possibile grazie alla segnalazione degli operatori di Archeonova, la società in house del Comune che gestisce i siti archeologici di S’Arcu ‘e Is Forros e Sa Carcaredda ed è impegnata quotidianamente nelle attività di monitoraggio e vigilanza archeologica del territorio. Gli esperti hanno immediatamente compreso l’importanza del blocco lapideo, allertando il funzionario archeologo della Sabap Nuoro, Enrico Dirminti, che ne ha confermato il valore archeologico. Il menhir è stato prontamente recuperato e trasferito in un luogo sicuro. «Si tratta di un ritrovamento raro, reso ancora più significativo dal fatto di essere avvenuto all’interno del perimetro urbano, circostanza che testimonia la complessa stratificazione storica e la straordinaria ricchezza archeologica custodita nel sottosuolo del territorio», spiegano dalla Soprintendenza.

Scavi a Forros

Ora l’amministrazione guidata dal sindaco Alessio Seoni, insieme alla stazione appaltante e alla Soprintendenza, è già al lavoro per definire le linee guida di un progetto di valorizzazione che ne consenta la fruizione pubblica, a beneficio di residenti e visitatori.

Il fermento culturale di Villagrande non si ferma però sulle sponde del Bau ‘e Porcos. Proseguono infatti a pieno ritmo anche gli interventi nel complesso archeologico di S’Arcu ‘e Is Forros. Grazie a un finanziamento regionale, sono ripresi in questi giorni i lavori di scavo del sito, sempre sotto la direzione della Soprintendenza. Le Predas fittas rappresentano uno dei grandi enigmi dell’archeologia isolana. Il ritrovamento conferma ancora una volta il ruolo centrale di Villagrande nel panorama archeologico sardo.

RIPRODUZIONE RISERVATA