Spunta un autovelox ma è arte 

Qualche giorno fa, a Villaspeciosa, gli automobilisti che si trovavano a passare in via Matteotti sono stati incuriositi dalla presenza di un misterioso autovelox. Ma era finto. La scoperta del dispositivo, dipinto su un muro della via, ha incuriosito tutti, che hanno pensato a uno scherzo. In realtà è parte di un’opera che l’artista Manu Invisible da qualche tempo sta realizzando nel paese. Il messaggio è la sicurezza stradale, come spiega il sindaco Gianluca Melis: «Qualche mese fa – racconta – abbiamo deciso, dopo la delibera della Giunta, di realizzare alcuni murales nel paese. Gli interventi sono iniziati con l’artista Pils, che ha già realizzato un grande murale sulla festa di San Platano. Poi è nata la collaborazione con Manu Invisible». I messaggi che l’artista lancia attraverso le sue opere hanno ispirato la scelta dell’amministrazione.

«Il centro abitato di Villaspeciosa – prosegue il sindaco – è attraversato da una strada provinciale che spesso è percorsa a velocità elevata. Con Manu Invisible abbiamo quindi studiato il messaggio da lanciare agli automobilisti». L’artista ha presentato la bozza dell’opera proponendo un grande murale sul tema della sicurezza stradale e un finto autovelox su un muro poco distante. Nella zona sono accaduti diversi incidenti, anche mortali. L’opera, in fase di completamento, verrà inaugurata il 2 marzo alla presenza delle scolaresche e dell’autore. (a. cu.)

