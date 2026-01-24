Spunta Matta come terzo incomodo 

«Mi rendo disponibile a costruire una coalizione civica molto ampia, senza escludere nessuno, compresi i partiti tradizionali». Roberto Matta, 57 anni, presidente dell’Associazione turistica di Quartu che ha fondato 5 anni fa, ora tenta il salto in politica - per le Amministrative in primavera - con il suo movimento civico “Turismo e progresso”. «La mia è un’alternativa all'attuale gestione politico-amministrativa, basata sui temi e non su ideologie», l’annuncio durante l’assemblea pubblica organizzata ieri nell’ex Convento dei Cappuccini davanti a un centinaio di persone.

I temi

Nella convention ha spiegato i punti principali del suo programma elettorale: revisione del sistema di gestione dei rifiuti; manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e sicurezza; riqualificazione di Flumini e del litorale attraverso fondi europei; definizione e valorizzazione di un’area di centro storico. E, soprattutto, sviluppo turistico della città: «Sono profondamente convinto», dice, «che Quartu abbia tutte le caratteristiche per diventare una destinazione turistica di primo piano: 26 chilometri di costa, la vicinanza alle montagne dei Sette Fratelli, il Parco di Molentargius, il lago Simbirizzi, oltre a un patrimonio storico, culturale di grande valore. Risorse che, se adeguatamente valorizzate, possono rappresentare una concreta opportunità di crescita economica e sociale per la città».

L’attacco

Non sono mancate le stoccate all’attuale esecutivo targato Milia: «Una Giunta che si è dimostrata inefficiente e inefficace, al di là della sola ordinaria amministrazione».Lista civica e programma elettorale quasi pronti: «Mancano ancora alcuni punti che vorrei perfezionare con il contributo dei rappresentanti di un’eventuale coalizione», dice facendo intendere l’ambizione di una candidatura a sindaco che va oltre il suo movimento civico. Ambizione rivolta verso il fronte del centrodestra, vista la presenza di diversi rappresentanti di spicco all’incontro pubblico di ieri: in primis l’ex sindaco Mauro Contini - esponente dei Riformatori – con l’ex consigliere regionale Roberto Caredda e l’ex consigliere comunale Tonino Lobina.

