Spunta la neve sul Gennargentu 

Un Lunedì di Pasquetta all'insegna dell'instabilità climatica, fra piogge intense e un abbassamento delle temperature in più zone dell’Isola. E sulle alture del Gennargentu nel pomeriggio non sono mancare timide nevicate. A raccontarlo sui social, Tore Moro, dalla sua casa più alta dell’Isola in località “Separadorgiu”, a Fonni.

«È stata giusto una timida spolverata - ha raccontato Moro - vivo quassù ormai da anni e siamo abituati agli effetti sorpresa, col clima che spesso ci stupisce con improvvise nevicate. Per fortuna non abbiamo registrato alcun disagio. È stato bello vedere che diverse persone non abbiano mancato di fare un salto sulle nostre montagne, apprezzando paesaggi unici e incontaminati». Soddisfatti gli operatori turistici col pienone in diversi agriturismi e alberghi dal mattino fino a sera. ( g. i. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA