Spunta Dallavalle, è argento mondiale  

Tokyo. «L'atletica azzurra ha fatto un grande balzo in avanti, un netto progresso, con tanti atleti giovani tra cui Nadia Battocletti e Mattia Furlani, che stanno ottenendo risultati esaltanti»: quasi a voler confermare gli elogi arrivati dal presidente di World Athletics, Sebastian Coe, ospite di Casa Atletica Italiana, ieri Andrea Dallavalle ha regalato alla spedizione azzurra ai mondiali di Tokyo la sesta medaglia. Un argento nel salto triplo che brilla come l’oro che, all’ultimo salto della gara, il cubano naturalizzato portoghese, Pablo Pichardo gli ha sfilato con pieno merito atterrando a 17,91.

Anche Dallavalle, 25enne piacentino già bronzo agli Europei indoor, ha fatto la sua miglior misura all'ultimo salto, andando in testa alla classifica provvisoria con 17,64. Il cubano Lazaro Martinez, fermo a 17,49 non è riuscito a replicare ed è rimasto di bronzo. Poi Pichardo (in testa con due salti a 17,55) ha messo le cose a posto andando a esultargli davanti e gridando al pubblico: «Allora? Chi è il migliore?». L'altro italiano in gara (anch’egli cubano di nascita), Andy Diaz, ha chiuso al sesto posto, con 17,19: «Volevo chiudere in bellezza un anno difficile, invece ho sbagliato. Avevo dolore, ma non é una scusante».

Le altre gare

Nella giornata azzurra, l’eliminazione di un’ottima Eloisa Coiro, terza in semifinale negli 800 in 1’59”19, il 17° posto provvisorio dell’eptatleta Sveva Gerevini, dopo la prima giornata. Oggi (dopo le 20 km di marcia andate in scena nella notte) l’attesa è soprattutto per la finale dei 500 metri con Nadia Battocletti a caccia della seconda medaglia.

