Spruzzano spray urticante sul bus 

Come ricostruito dai poliziotti del commissariato di Quartu, ad agire sarebbero stati tre ragazzini. Così hanno riferito dei testimoni che si trovavano a bordo. Gli autori del gesto sono scesi e sono scappati prima che potessero essere bloccati dagli altri passeggeri o dagli agenti, intervenuti dopo la chiamata alla centrale operativa. Ora la Polizia ha recuperato le immagini della videosorveglianza che potrebbero permettere di dare un nome e un cognome agli autori del gesto. «Vi sembra normale che non si possa più stare tranquilli a bordo di un mezzo pubblico?», si chiede una quartese su uno dei gruppi Facebook dedicati alla città. E il caso di giovedì non sarebbe l’unico. Almeno un’altra volta, con evidenza minore, dei ragazzini hanno usato una bomboletta con della sostanza urticante. «A bordo», racconta una donna, «c’era mia figlia. In tanti hanno iniziato a tossire. Qualcuno è rimasto stordito per qualche istante, e non riusciva a vedere».

Il bruciore agli occhi e una sensazione di irritazione alla gola. In pochi istanti i passeggeri a bordo del bus del Ctm si sono sentiti male e hanno chiesto al conducente del mezzo di fermare il pullman in transito in via Pitz’e Serra. Tutta colpa dello spray urticante, quasi certamente al peperoncino, spruzzato poco prima da alcuni ragazzini, probabilmente tre minorenni, scesi dal bus e scappati prima di poter essere fermati. Una bravata, un gesto irresponsabile che per fortuna non ha avuto gravissime conseguenze: se lo spray avesse raggiunto gli occhi di chi era alla guida, cosa sarebbe accaduto? Alla fine nessuno ha avuto bisogno delle cure del personale medico del 118. Ora la Polizia è al lavoro per rintracciare i tre giovanissimi.

Le telecamere

Gli agenti del commissariato ieri mattina hanno recupero le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti sull’autobus numero 253 della linea 1Q, diretto giovedì pomeriggio a Terra Mala. Verso le 15.30 qualcuno ha spruzzato una sostanza urticante a bordo del mezzo. Presenti molti passeggeri che hanno subito avvertito del bruciore agli occhi e un fastidio alla gola. Il conducente ha così fermato il pullman, facendo scendere tutti e arieggiando l’autobus. Ha chiesto se qualcuno avesse bisogno dell’assistenza del 118. Il malessere accusato da diverse persone è per fortuna passato rapidamente.

Il gruppo

L’azienda

Come sempre accade in questi casi, il Ctm si è subito messo a disposizione delle forze dell’ordine. «Stigmatizziamo queste eventi», spiega il direttore generale Bruno Useli. E collaboriamo incisivamente con la Polizia affinché i responsabili vengano individuati». Per l’azienda è un danno d’immagine, oltre alla pericolosità del gesto: se il conducente avesse accusato un malore, cosa sarebbe successo? Inoltre c’è stata l’interruzione di servizio. Soltanto dopo aver arieggiato il mezzo e alla conclusione dei primi accertamenti dei poliziotti, il pullman ha ripreso il suo percorso. Il conducente ha poi presentato una relazione sull’episodio.

