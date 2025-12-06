VaiOnline
Serie A.
07 dicembre 2025 alle 00:37

Sprofondo Viola Il Sassuolo sogna 

Sassuolo 3

Fiorentina 1

Sassuolo (4-3-3) : Muric, Walukiewicz (33' st Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Doig, Thorstvedt, Matic, Konè, Volpato (32' st Pierini), Pinamonti (9' st Cheddira), Laurientè (9' st Fadera). Allenatore Grosso.

Fiorentina (3-5-2) : De Gea, Comuzzo, Marì, Ranieri (17' st Viti), Dodo (39' st Kouamè), Mandragora, Fagioli (17' st Piccoli), Sohm (1' st Ndour), Parisi (17' st Fortini), Gudmunsson, Kean. Allenatore Vanoli.

Arbitro : Pairetto di Nichelino.

Reti : nel pt 9' Mandragora su rigore, 14' Volpato, 46' Muharemovic. Nel st 20' Koné.

Reggio Emilia. La Fiorentina sempre più giù. Battuta per 3-1 dal Sassuolo nonostante il vantaggio di Mandragora dopo 9’. Volpato, Muharemovic e Koné la ribaltano.

