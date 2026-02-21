VaiOnline
All’allianz Stadium.
22 febbraio 2026 alle 00:57

Sprofondo Juventus: a Torino il Como passeggia 

Juventus 0

Como 2

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio, Gatti, Kelly, Koopmeiners, McKennie, Thuram (29' st Boga), Locatelli, Cambiaso (38' st Kostic), Miretti (1' st Concei- çao), Yildiz (38' st Adzic), Open- da (29' st David). In panchina Perin, Pinsoglio, Zhegrova, Cabal, Rizzo. All. Spalletti.

Como (4-2-3-1): Butez, Smolcic, Ramon, Kempf, Valle, Caqueret (41' st Alberto Moreno), Perrone, Vojvoda (29' st Diego Carlos), Da Cunha (29' st Van der Brempt), Baturina (15' st Sergi Roberto), Douvikas (41' st Morata). In panchina Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Lahdo, Jesus Rodriguez, Kuhn, Jayden. All. Fabregas.

Arbitro: Doveri di Roma.

Reti: 11’ pt Vojvoda, 16’ st Caqueret.

Torino. La Juventus chiude una settimana nera con la terza sconfitta in altrettante partite. Dopo i tonfi a Milano con l'Inter e in Champions a Istanbul, Spalletti cade anche all'Allianz Stadium. Sotto la Mole passa il Como per 0-2, Fabregas riaggiorna le statistiche: era dal 1951 che la formazione lariana non batteva i bianconeri sotto la Mole. E, soprattutto, la sua squadra si fa sotto per la Champions League, con la Juve che adesso è a un solo punto di distanza. I bianconeri sfoggiano la quarta maglia con righe orizzontali e numeri rossi ma senza nomi. Svarioni e da regali dei singoli, dopo 11 minuti McKennie sbaglia un passaggio, Vojvoda sorprende Di Gregorio. La squadra di Fabregas prende in mano la gara e sfiorano anche il raddoppio con Da Cunha che centra la parte alta della traversa.

La ripresa

Primi fischi e i timidi segnali di risveglio vengono subito spenti: calcio d'angolo per i bianconeri, contropiede perfetto del Como che sull'asse Perrone-Da Cunha-Caqueret si concretizza nel raddoppio. E' il gol che dà la mazzata alla Juve, Spalletti cerca di rivitalizzare i suoi inserendo Boga e David e per gli scampoli finali lancia anche Adzic e Kostic. Alla squadra di Spalletti il pubblico dello Stadium riserva altri fischi al 95': è la prima sconfitta interna di questo campionato, l'imbattibilità casalinga in Serie A durava dallo 0-4 contro l'Atalanta del 9 marzo del 2025. Il Como, invece, bissa il successo contro i bianconeri già trovato nella gara d'andata e tenta l'assalto alla zona Champions.

