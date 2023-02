Sprofondo Cos, ora è ultima 

Portici 2

Cos 0

Portici (4-4-2) : Borelli, Maraucci, Di Gennaro (34’ st Riccio), Mirante, Nocerino, Pelliccia, Marino (13’ st Stallone), Maranzino, Senese, Cirillo, Filogaro. In panchina Poerio, Scorza, Guarino, Pinto, Galizia, Amato, Mincione. Allenatore Salvatore Sarnataro.

Costa Orientale Sarda (4-4-2) : De Luca, Balbo, Loi (10’ st Mascia), Piredda, Cadau, Ladu (7’ st Manca), Mancosu, Piroddi (10’ st Demontis), Piras (1’ st Laconi), Zanoni, Derbali. In panchina Moro, Massoni, Cossu, Ganzerli, Laconi. Allenatore Andrea Pisu (squalificati Francesco Loi e Antonio Carta).

Arbitro : Balducci di Empoli.

Reti : 6’ pt Mirante, 28’ st Di Gennaro.

Note : ammoniti Zanoni, Derbali, Mancosu, Stallone, Balbo, Senese, Manca, Cadau; recupero 0’ pt e 5’ st.

Portici. Terza sconfitta di fila per la Costa Orientale Sarda che cede anche sul campo del Portici nello scontro diretto. Ora è ultima in compagnia del Nola.

La cronaca

I padroni di casa partono forte: al 6’ prodezza di De Luca che devia in angolo un tiro ravvicinato di Mirante. Sul corner battuto da sinistra, lo stesso Mirante schiaccia di testa, questa volta De Luca è battuto. Al 33’ Mancosu verticalizza per Derbali, Borelli salva in uscita. Tre minuti dopo, Mancosu supera due uomini e fa partire un diagonale che diventa un assist per Zanoni, l’esterno non ci arriva per un soffio. In avvio di ripresa Cos vicinissima al pareggio: cross dalla destra di Derbali, rovesciata di Cadau, palla di poco a lato. Al 19’ ancora Cadau pericoloso: la conclusione da fuori area esce di poco. Al 28’ la doccia fredda nel momento migliore della Cos: Mirante serve in orizzontale Di Gennaro che, indisturbato, si presenta davanti a De Luca e non sbaglia. Al 38’ Borelli blocca in due tempi una conclusione di Mancosu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata