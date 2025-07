Sprofonda nel Po: disperso un 16enne 

PAVIA. Doveva essere un pomeriggio da trascorrere in serenità con la famiglia, in riva al Po. Invece si è trasformato in un dramma per un sedicenne di origini egiziane, sprofondato nel tardo pomeriggio di ieri nelle acque del fiume all'altezza del Ponte della Becca, dove il Ticino confluisce nel Po, in provincia di Pavia.

Le ricerche del giovane sono scattate mercoledì sera, proseguendo fino a tarda notte . All'alba di ieri i vigili del fuoco hanno ripreso il lavoro, setacciando un ampio tratto del fiume. Sono intervenuti anche un elicottero, specialisti sommozzatori e soccorritori acquatici, ma senza esito. Il timore è che il corpo del giovane sia stato trascinato lontano dalle correnti, che in quel tratto risultano molto forti.

Il fondale insidioso

Secondo una prima versione, il 16enne si sarebbe tuffato in acqua con i suoi due fratelli. In realtà pare che volesse solo mettere i piedi in acqua, non lontano dalla riva, quando forse è inciampato o sprofondato nel fondale melmoso, e poi sarebbe stato spinto via dalle correnti. Il padre ha cercato di salvarlo, lanciandosi in acqua dopo aver trattenuto un secondo figlio impedendo che anche lui fosse trascinato via, ma non c'è stato nulla da fare.

Alla scena hanno assistito altre persone che in quel momento erano nella spiaggia sotto il Ponte della Becca, e l'allarme è scattato subito. In pochi minuti sono giunti sul posto i vigili del fuoco, con un elicottero da Varese e sommozzatori del comando regionale di Torino. Operazioni di ricerca seguite con dolore dai parenti del giovane. La famiglia del sedicenne abita in un Comune del Pavese, alle porte del capoluogo. Nel paese dove vivono, si sono perfettamente integrati. Comprensibilmente sotto choc il padre, che aveva cercato inutilmente di salvarlo, e la madre, che era a sua volta sulla riva del fiume. «Proseguiremo le ricerche - ha promesso il comandante dei vigili del fuoco di Pavia Alessandro Segatori - fino a quando le speranze ce lo consentiranno».

