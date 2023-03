Sprofonda l’asfalto in via Cadello: corsia transennata 

Un tonfo e l’asfalto è andato giù. Improvvisamente, quando Cagliari si stava preparando a ricevere i pendolari che di lì a poco avrebbero fatto ingresso in città. La voragine si è aperta in via Cadello. Larga un metro e mezzo e profonda, in alcuni punti fino a due, ha rischiato di ingoiare una delle auto che viaggiavano sulla carreggiata tra la sopraelevata dell’Asse mediano e l’incrocio con via Is Mirrionis. Tempestato di telefonate e richieste di intervento il centralino della Polizia locale che ha inviato sul posto una pattuglia motorizzata per governare il traffico evitare che il fosso potesse provocare un incidente.

Le soluzioni

La zona è stata transennata ma inevitabili sono stati i disagi per la circolazione, anche se l’asfalto è sprofondato non al centro ma sul lato destro della carreggiata. In via Cadello sono anche arrivate le squadre del Comune che hanno provveduto a transennare la zona interessata dal crollo e verificare le cause. E così anche per l’intera giornata la viabilità ha dovuto rinunciare, in quel punto e per diversi metri, ad una parte della corsia. Previsti per oggi gli interventi di ripristino.

Le verifiche

Scartata immediatamente l’ipotesi che il cedimento potesse essere legato a una perdita idrica. Abbanoa ha infatti verificato i suoi impianti che non hanno subito nessuna rottura. Seconda ipotesi: le condotte delle acque bianche. «La voragine era asciutta, con la video indagine è stato accertato che nessuna condotta è rimasta lesionata. Potrebbe invece trattarsi di vecchissimi lavori di reinterramento che col tempo hanno subito un parziale cedimento trascinandosi dietro il manto stradale», ha spiegato l’assessore alla Viavilità, Alessio Mereu.