Sprofonda l’asfalto dopo le piogge, chiusa la strada in zona industriale 

Cede l’asfalto, chiusa via Rinascita, la strada che conduce alle spiagge. Per le automobili, l’unica possibilità di passare è superare la voragine che si è creata lungo la carreggiata, passando all’interno del parcheggio dell’Eurospin. Gli operai del Comune sono intervenuti sabato a tarda sera, dopo le diverse segnalazioni di pericolo. Il parcheggio del centro commerciale viene ora utilizzato per bypassare la zona interrotta dove si è creata una voragine da una parte all’altra della carreggiata rendendo pericoloso il transito degli automobilisti. La zona, da decenni è caratterizzata da una linea fognaria che, a ogni pioggia, vede la carreggiata trasformarsi in un pantano. Questa volta, l’ufficio tecnico del Comune invece avrebbe rilevato proprio sotto l’asfalto che ha ceduto, una linea elettrica sotterranea. «Ho fatto chiudere immediatamente la strada proprio in accordo all’attività commerciale che ha autorizzato il transito all’interno del suo parcheggio», ha detto il sindaco Ignazio Locci, «in primo piano c’è la salvaguardia della pubblica incolumità. I tecnici mi hanno evidenziato una situazione pericolosissima: lì sotto passa il cavo dell’energia elettrica che alimenta il punto vendita. La pioggia sta facendo emergere anche lavori precari fatti nel passato».

