Sprinta Groves, Ganna secondo, sale Evenepoel 

Alla Vuelta a España è andata in scena la tappa dei velocisti estemporanei. Uno è Filippo Ganna, che si è piazzato al secondo posto (per mezza ruota) nello sprint generale che ha concluso la quinta frazione, la Morella-Burriana di 186.5 km. A battere il vicecampione del mondo a cronometro è stato l'australiano Kaden Groves, corridore della Alpecin-Deceuninck che si era imposto anche martedì nella quarta frazione. Per l'Italia ieri anche il quarto posto di Alberto Dainese.

L’altro sprinter d’eccezione è nientemeno che la maglia roja Remco Evenepoel, che ha addirittura rafforzato la leadership in classifica generale, andando a prendersi in volata (su Groves!) un traguardo volante a 11 km dall’arrivo, nel quale la Uae Emirates aveva tentato di sorprenderlo per far guadagnare secondi a Jaun Ayuso o Marc Soler. Invece il belga della Soudal-QuickStep è scattato sulla sinistra e ha beffato tutti, incamerando 6” intermedio e portand a 11” il vantaggio sullo spagnolo Enric Mas. Oggi però la classifica subirà un nuovo scossone nell’arrivo in salita all’Observatorio Astrofísico de Javalambre, dopo 183 km di gara. Si arriva quasi a 2000 metri quota con un’ascesa finale di 11.1 km al 7,9% medio.

RIPRODUZIONE RISERVATA