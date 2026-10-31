Sprinta Acosta, rinuncia Martin 

Sepang. Un bravissimo Pedro Acosta trionfa al termine di una movimentata gara sprint a Sepang che lancia Marc Marquez, ottimo secondo, sempre più vicino al Mondiale MotoGp grazie anche al contemporaneo forfait di Jorge Martin, che bnon sarà al via del Gp di Malesia oggi alle 8.

Lo spagnolo della Ktm prende il comando della mini corsa a tre giri dalla bandiera a scacchi e si impone davanti al leader del campionato con la Ducati ufficiale e alle Aprilia di Marco Bezzecchi e Ai Ogura, primo per gran parte di gara prima dell'arrivo di una leggera pioggia, che cambia gran parte dei rapporti di forza in pista. Sfortunato Alex Marquez (Ducati Gresini), che aveva il passo per una gara solitaria ma è scivolato già al secondo giro. Da qui in poi comincia una sfida aperta, con Ogura, Acosta e Marquez davanti e il giapponese che nel finale è superato anche da Bezzecchi, dopo che la pioggia era cominciata a cadere sul circuito malese, e chiude quarto. Quinta e sesta la Ducati con Di Giannantonio e Bagnaia.

Sorride Marc Marquez, che adesso ha ben 19 punti di vantaggio sullo spagnolo dell'Aprilia: così il pilota Ducati potrebbe avere il primo match point per il titolo già nel prossimo weekend in Qatar.

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