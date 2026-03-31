Sprint, titoli a Cossu e Gambuzza 

Manuela e Manuel, la sorpresa e la conferma al campionato sardo di duathlon Sprint di San Gavino. Manuela Gambuzza ha vinto la prova femminile assoluta del 22° Duathlon dello Zafferano, organizzato dalla Fuel Triathlon, precedendo di 15” (nonostante un errore di percorso) la sassarese Giorgia Pieraccini (S1, Tri Team Sassari). Il successo della 41enne (M1) di Budoni, cagliaritana adottiva, esalta i progressi di squadra della Blue Tribune (26 al via, 12 sui vari podi di categoria) e gratifica il lavoro di coach Ferruccio Fisichella. Sul podio anche la Youth B Alice Asuni (Fuel), davanti alla veterana Daniela Ennas (M3, Fuel) e a Dolores Lai (M2, Tri Team Sassari).

In campo maschile, il sangavinese Manuel Cossu (Élite della Fuel) ha ribadito in casa la propria superiorità regionale nelle multidiscipline, chiudendo il percorso (5 km corsa, 20 bici, 2,5 corsa) in 55’56”, 3’22” meglio di Ascanio N. Mocci (Youth B, Villacidro Tri), che ha soffiato per 3” la piazza d’onore a Matteo Villani (S4, Triathlon Cagliari). Quindi tre atleti del Tri Team Sassari: Andrea Schiavino, Luca Petretto e l’altro Youth B, Andrea Pinna. Titolo Junior a Sebastian Cossu (Fuel, che con Manuel e mamma Daniela Ennas porta a tre i titoli in famiglia), Youth A a Nicola Fenu (Tri Nuoro) e Ludovica Moro (Fuel). Una novantina gli atleti in gara nella prova principale. ( c.a.m. )

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